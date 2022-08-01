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Экономика

АО "Теплоэнерго" завершило регламентные испытания на сетях и профилактические ремонты в рамках подготовки к отопительному сезону

11 августа 2022 14:42  [82] Экономика
Фото Алексея Манянина

Фото Алексея Манянина

В рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов все тепловые сети в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" прошли регламентные испытания на прочность и плотность, все котельные вышли из режима профилактического ремонта. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева с руководством АО "Теплоэнерго", где обсуждалась реализация проектов по повышению надежности системы централизованного теплоснабжения города и ход подготовки к отопительному сезону.

Как доложил главе города генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, все ежегодные регламентные профилактические работы на сетях, оборудовании и источниках теплоснабжения проведены в срок.

"Мы находимся на завершающем этапе по подготовке к зиме. Вместе с тем, ремонтная кампания продолжается. Плановая замена сетей идет в графиках – уже заменено порядка 50 километров. В целом ремонтная программа обширная и увеличить ее в этом году позволили полученные нашим предприятием дополнительные федеральные средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ", - сообщил Илья Халтурин.

В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Основные ремонтные работы АО "Теплоэнерго" планирует завершить до 15 сентября. В это же время предприятие планирует начать пробные топки.

"Посетил некоторые объекты Теплоэнерго - проверил, как идет подготовка к зиме и в целом, плановое обновление нашего теплосетевого комплекса. Сейчас на дворе август и достаточно жарко. Трудно себе представить, что уже через месяц с небольшим мы войдем в новый отопительный сезон. У наших теплоэнергетиков самая горячая пора - необходимо завершить все масштабные плановые работы и уже с середины августа приступить к заполнению систем теплоснабжения, чтобы при наступлении температурных условий более плавно входить в отопительный сезон", - отметил Юрий Шалабаев.

В ходе совещания глава города осмотрел обновленную котельную на улице Коперника, которая обеспечивает теплом и горячей водой 77 объектов, из которых 55 - это жилые дома, семь – образовательные учреждения. На источнике было заменено технологическое оборудование, отремонтированы производственные и бытовые помещения. В результате проведенной работы не только повысилась надежность теплоснабжения густонаселенного микрорайона, но и улучшились условия труда персонала котельной.

Затем Юрий Шалабаев проинспектировал ход работ по замене магистральной теплотрассы на улице Бурнаковская, где для повышения надежности теплоснабжения и возможности подключения перспективных потребителей проводится комплексная замена трубопроводов второго выпуска от Сормовской ТЭЦ. В прошлом и позапрошлом году здесь была произведена замена трубопроводов первого выпуска – с увеличением диаметра труб.

"Последние годы Теплоэнерго выдерживает высокий темп обновления тепловых сетей и оборудования – более 5% от общей протяженности труб ежегодно перекладываются. Это сегодня необходимо для того, чтобы повышать надежность и снижать аварийность. Мы видим устойчивое снижение аварийности на сетях нашей тепловой компании – от 6 до 12% ежегодно. Это как раз итог масштабов ремонтных работ и проектов инвестиционной программы предприятия", - резюмировал Юрий Шалабаев, подводя итог выездного совещания.

Напомним, крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде - АО "Теплоэнерго" обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

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Теги:
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