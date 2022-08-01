"Единая Россия" расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях Общество

"Единая Россия" развивает медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и освобожденных территориях и будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями. Также медики-добровольцы будут определять наиболее тяжелых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие и мирные жители, и вывозить их на лечение в Россию. Об этом сообщил на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов России и медиками координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Продолжится и деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии "Единой России". На Донбассе и освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России. Еще 230 врачей из России приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф.

Чтобы как можно больше людей могли получить медпомощь, нужно задействовать медиков для проведения выездной диспансеризации, считает министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

"Нужно использовать опыт РФ по выездным формам работы, обучать коллег в нашей Республике. Нам также не всегда хватает транспорта, медицинских комплексов, на которых можно выезжать в районы", - отметил он.

На эту же проблему обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Как рассказала заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Маркарян, потребности республик в транспорте будут закрыты в августе-сентябре. Планируется поставить 386 машин "скорой" для двух республик и трех областей - Запорожской, Херсонской и Харьковской.

В свою очередь, Наталья Пащенко поблагодарила "Единую Россию" за помощь в лечении раненых военных и мирных жителей, работу в прифронтовых территориях, а также лекарственное обеспечение.

"Мы выстроили эффективную работу со Ставропольским краем, Волгоградской областью, Башкортостаном. Более 30 тысяч пациентов из ЛНР уже получили медпомощь. Также Республике оказана серьезная поддержка от Тюмени, Волгоградской области по материально-техническому оснащению. Хорошо отлажено лекарственное обеспечение - все новые территории уже получили российские инсулины и перешли на российские препараты", - подчеркнула она.

Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и освобожденных территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов.

"В народных республиках создана система лекарственного обеспечения, которая позволяет бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия. Также внедрена система контроля за ценами, аналогичная РФ. Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, и ценообразование строго контролируется", - сказал он.

Напомним, Нижегородское региональное отделение "Единой России" с первых дней спецоперации оказывает различную помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, а также проживает на освобожденных территориях.

"В Нижегородской области активно продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий. Регион регулярно отправляет гуманитарные конвои в народные республики. Уже доставлено несколько сотен тонн груза - того, что сейчас необходимо в первую очередь, в том числе лекарства и медицинские изделия. На днях к нам приезжали сотрудники Территориального центра соцобслуживания из города Харцызска Донецкой народной республики, которые оказывают различную поддержку пожилым людям. Подготовим и передадим для них партию приборов для измерения давления и уровня сахара в крови, средства по уходу за больными и другие медицинские товары", - сообщил руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

В Нижегородской области сейчас проживают порядка трех тысяч людей, эвакуированных с Донбасса и освобожденных территорий.

"Конечно, оказываем помощь эвакуированным людям, проживающим в нашей области. Кому-то нужны специальные лекарственные препараты, для кого-то организуем обследование и лечение в стационаре. За каждым ПВР у нас закреплены ответственные от "Единой России", также люди обращаются в приемную партии. Жизнь и здоровье людей - это самое главное, и наша поддержка им сейчас очень нужна", - отметил Алексей Антонов,

Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что помощь Донбассу и освобожденным территориям будут в ближайшее время отражены в народной программе "Единой России".

"Именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. Поэтому контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе", - заключил он.

Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, помимо грузов Минобороны и МЧС собрано региональными отделениями "Единой России".

На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров "Единой России". Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

Расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии "Единой России". При поддержке МГУ в Купянск уже доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в каждом центре помощи "Единой России", где есть медицинский кабинет.