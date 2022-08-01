Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил праздник "Сабантуй" в парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото пресс-служба администрации города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил татарский праздник дружбы народов "Сабантуй", который впервые состоялся на площадке парка "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как отметил глава города, "Сабантуй" является народным праздником, в основе которого лежат яркий колорит, мудрость и древность традиций.

"Этот красивый добрый праздник давно стал интернациональным. Мы его отмечаем единой семьей, уважая культуру и традиции друг друга", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов сказал, что в этом году было решено соединить татарский праздник "Сабантуй" с фестивалем дружбы народов – "Мосты дружбы".

"На спортивной площадке у нас участвовали и таджики, и узбеки, и русские, и татары. На сцене выступали украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, чуваши, таджики, творческие коллективы представителей районов с компактным проживанием татар в Нижегородской области – это Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский и Спасский районы. То есть это поистине межнациональный праздник – праздник дружбы" , - добавил он.

Гости "Сабантуя" осмотрели выставки-продажи с национальной атрибутикой и кулинарными изделиями, увидели национальные игры и мастер-классы, выступления музыкальных коллективов.

Ранее сообщалось, что тысячи нижегородцев отметили День физкультурника.