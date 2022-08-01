Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [267] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [188] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [235] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [207] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [250] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [295] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [260] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

Более 1 000 детей ждет Станция юных техников в новом учебном году в Дзержинске

15 августа 2022 16:15  [228] Общество
Станция юных техников в Дзержинске

Станция юных техников в Дзержинске

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках рабочего визита в Дзержинск депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский познакомился с развитием социальной сферы города, особое внимание было уделено ремонтной кампании социальных учреждений. Именно это направление лежит в основе Народной программы "Единой России". Совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым и депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Александром Парамоновым они посетили одно из старейших учреждений дополнительного образования города – Станцию юных техников.

Внутри здания Станции юных техников летом 2022 года был выполнен косметический ремонт в кабинетах, актовом зале и в холле, покраска входной группы, центральных ворот и калитки, а также ремонт центрального крыльца. В сентябре учреждение готовится принять более 1000 детей и подростков от 6 до 18 лет. Помимо кружков, сохранившихся с 50-х годов, здесь можно заниматься и в совершенно новых: "Робототехника", "3D моделирование", "Авиакиберспорт" и других. Сейчас в здании запущен в эксплуатацию бассейн для запуска судомоделей, построен электрокордодром – для пуска авиамоделей, а также оборудована радиомонтажная лаборатория.

"Станция юных техников – уникальное учреждение для Дзержинска, его любят посещать как дети, так и взрослые, однозначно мы будем его развивать. В следующем году приведем в порядок фасад здания и заменим ограждение, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. - Город вкладывает значительные средства в социальную сферу, более 190 миллионов только в 2022 году. С Романом Валерьевичем обсудили ряд проектов и программ, которые могут помочь муниципалитетам в развитии учреждений дополнительного образования. Надеюсь на его поддержку нашего города".

Также парламентарий оценил новый сквер, расположенный рядом и благоустроенный в 2022 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, с предложением благоустройства данной территории в администрацию города обратились жители. Много лет участок вблизи детского учреждения находился в аренде у частной организации, которая могла в дальнейшем оформить его в собственность. Участок был изъят в муниципальную собственность и сейчас перед Станцией юных техников появилась авто- и велопарковка, дорожки из брусчатки, клумба и скамейки.

"Учреждение несет важнейшую миссию – увлечь школьников техникой, вызвать у них интерес, который в дальнейшем выльется в получение технических специальностей. Именно в таких учреждениях зарождается наш технологический суверенитет. Поэтому важно обеспечивать связь Станции с высшими учебными заведениями и работодателями. Обсудили с главой города планы работы в этом направлении. Будем помогать", - подчеркнул Роман Любарский.

В новом учебном году в Станции юных техников запланировано открытие новых объединений, в том числе адаптированного кружка полигонального моделирования в рамках проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья "Город равных возможностей".

Запись в объединения стартует с 15 августа по адресу: Дзержинск, пр. Циолковского, 6. Телефон для справок: 8(8313)25-37-21.

Напомним, в 2022 году на ремонтную кампанию учреждений социальной сферы Дзержинска из городского бюджеты выделено более 190 млн рублей. Работы проходят во всех школах и детских садах, семи учреждениях культуры и пяти спортивных школах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Единая Россия Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph