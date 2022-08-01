Более 1 000 детей ждет Станция юных техников в новом учебном году в Дзержинске Общество

Станция юных техников в Дзержинске Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках рабочего визита в Дзержинск депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский познакомился с развитием социальной сферы города, особое внимание было уделено ремонтной кампании социальных учреждений. Именно это направление лежит в основе Народной программы "Единой России". Совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым и депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Александром Парамоновым они посетили одно из старейших учреждений дополнительного образования города – Станцию юных техников.

Внутри здания Станции юных техников летом 2022 года был выполнен косметический ремонт в кабинетах, актовом зале и в холле, покраска входной группы, центральных ворот и калитки, а также ремонт центрального крыльца. В сентябре учреждение готовится принять более 1000 детей и подростков от 6 до 18 лет. Помимо кружков, сохранившихся с 50-х годов, здесь можно заниматься и в совершенно новых: "Робототехника", "3D моделирование", "Авиакиберспорт" и других. Сейчас в здании запущен в эксплуатацию бассейн для запуска судомоделей, построен электрокордодром – для пуска авиамоделей, а также оборудована радиомонтажная лаборатория.

"Станция юных техников – уникальное учреждение для Дзержинска, его любят посещать как дети, так и взрослые, однозначно мы будем его развивать. В следующем году приведем в порядок фасад здания и заменим ограждение, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. - Город вкладывает значительные средства в социальную сферу, более 190 миллионов только в 2022 году. С Романом Валерьевичем обсудили ряд проектов и программ, которые могут помочь муниципалитетам в развитии учреждений дополнительного образования. Надеюсь на его поддержку нашего города".

Также парламентарий оценил новый сквер, расположенный рядом и благоустроенный в 2022 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, с предложением благоустройства данной территории в администрацию города обратились жители. Много лет участок вблизи детского учреждения находился в аренде у частной организации, которая могла в дальнейшем оформить его в собственность. Участок был изъят в муниципальную собственность и сейчас перед Станцией юных техников появилась авто- и велопарковка, дорожки из брусчатки, клумба и скамейки.

"Учреждение несет важнейшую миссию – увлечь школьников техникой, вызвать у них интерес, который в дальнейшем выльется в получение технических специальностей. Именно в таких учреждениях зарождается наш технологический суверенитет. Поэтому важно обеспечивать связь Станции с высшими учебными заведениями и работодателями. Обсудили с главой города планы работы в этом направлении. Будем помогать", - подчеркнул Роман Любарский.

В новом учебном году в Станции юных техников запланировано открытие новых объединений, в том числе адаптированного кружка полигонального моделирования в рамках проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья "Город равных возможностей".

Запись в объединения стартует с 15 августа по адресу: Дзержинск, пр. Циолковского, 6. Телефон для справок: 8(8313)25-37-21.

Напомним, в 2022 году на ремонтную кампанию учреждений социальной сферы Дзержинска из городского бюджеты выделено более 190 млн рублей. Работы проходят во всех школах и детских садах, семи учреждениях культуры и пяти спортивных школах.