Социальные участковые передали в зону СВО дополнительную гуманитарную помощь Общество

В Нижегородской области социальные участковые направили дополнительную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Груз передали в благотворительный фонд "Феникс", который доставляет поддержку напрямую в военные подразделения.

Как отметили в проекте, ко Дню защитника Отечества была проведена акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Несмотря на её окончание, жители региона продолжили приносить вещи и продукты. В итоге дополнительно собрали более полутора тысяч кубов гуманитарного груза.

"Самое важное, что мы увидели по итогам акции — люди не воспринимают помощь как разовое действие. Для них это внутренняя потребность и ответственность. Они продолжают приходить, спрашивать, чем ещё можно помочь", — отметила социальный участковый Советского района Любовь Абрамова.

Она подчеркнула, что задача социальных участковых заключается не только в том, чтобы фиксировать отклик жителей, но и в том, чтобы выстраивать работу так, чтобы помощь доходила до бойцов быстро и адресно.

В фонде "Феникс" отметили, что поддержка жителей помогает военнослужащим выполнять боевые задачи.

"Мы идём к победе с помощью наших неравнодушных людей. Сейчас нам хорошо помогли социальные участковые, речное училище имени Кулибина, администрация Ленинского района. Без сильного тыла не может быть и передовой", — заявил руководитель фонда Антон Ларькин.

Военнослужащие отмечают не только практическую, но и моральную значимость помощи. Особое место в посылках занимают детские письма, которые традиционно передают вместе с грузом.

"Поддержка нужна, важна, мы её очень ценим. Особенно трогают детские письма. Они напоминают нам, за что мы воюем", — рассказал боец с позывным "Лайт".

Ранее в регионе в рамках проекта "Социальный участковый" прошла масштабная акция к 23 февраля. Более 1200 жителей передали помощь, было сформировано свыше 200 коробок и собрано более 10 тысяч детских писем. Груз отправили в составе регионального гуманитарного конвоя.

Организаторы подчёркивают, что главным итогом стала готовность жителей поддерживать бойцов на постоянной основе. Социальные участковые намерены и дальше координировать эту работу, помогая каждому желающему внести свой вклад.