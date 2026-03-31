Социальные участковые передали в зону СВО дополнительную гуманитарную помощь

Фото:
В Нижегородской области социальные участковые направили дополнительную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Груз передали в благотворительный фонд "Феникс", который доставляет поддержку напрямую в военные подразделения.
Как отметили в проекте, ко Дню защитника Отечества была проведена акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Несмотря на её окончание, жители региона продолжили приносить вещи и продукты. В итоге дополнительно собрали более полутора тысяч кубов гуманитарного груза.
"Самое важное, что мы увидели по итогам акции — люди не воспринимают помощь как разовое действие. Для них это внутренняя потребность и ответственность. Они продолжают приходить, спрашивать, чем ещё можно помочь", — отметила социальный участковый Советского района Любовь Абрамова.
Она подчеркнула, что задача социальных участковых заключается не только в том, чтобы фиксировать отклик жителей, но и в том, чтобы выстраивать работу так, чтобы помощь доходила до бойцов быстро и адресно.
В фонде "Феникс" отметили, что поддержка жителей помогает военнослужащим выполнять боевые задачи.
"Мы идём к победе с помощью наших неравнодушных людей. Сейчас нам хорошо помогли социальные участковые, речное училище имени Кулибина, администрация Ленинского района. Без сильного тыла не может быть и передовой", — заявил руководитель фонда Антон Ларькин.
Военнослужащие отмечают не только практическую, но и моральную значимость помощи. Особое место в посылках занимают детские письма, которые традиционно передают вместе с грузом.
"Поддержка нужна, важна, мы её очень ценим. Особенно трогают детские письма. Они напоминают нам, за что мы воюем", — рассказал боец с позывным "Лайт".
Ранее в регионе в рамках проекта "Социальный участковый" прошла масштабная акция к 23 февраля. Более 1200 жителей передали помощь, было сформировано свыше 200 коробок и собрано более 10 тысяч детских писем. Груз отправили в составе регионального гуманитарного конвоя.
Организаторы подчёркивают, что главным итогом стала готовность жителей поддерживать бойцов на постоянной основе. Социальные участковые намерены и дальше координировать эту работу, помогая каждому желающему внести свой вклад.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+