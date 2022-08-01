"Стратегическая среда" – впервые в Нижнем Новгороде! Бизнес

24 августа приглашаем вас принять участие в проекте, покорившем Москву и Санкт-Петербург!

"Ассоциация профессиональных директоров АНД" – крупнейшая российская директорская организация, ждёт собственников бизнеса, руководителей и членов советов директоров российских компаний.

Тема встречи: "Совет директоров как ресурс для развития бизнеса".

Дата и время: 24 августа, в 19:00 (очно).

Место: Площадка Корпоративного университета Правительства Нижегородской области по адресу ул. Почаинская, 17КК1.

В программе мероприятия - бизнес-игра с разбором кейса реальной компании. На ней будет отработка стратегических навыков и получение ценного опыта общения в кругу равных.

Эксперты:

·Наталия Стрелкова, член совета директоров ряда частных компаний. Более 20 лет опыта в организационных и HR-трансформациях на позициях директора по персоналу в компаниях разных отраслей (МЕТИНВЕСТХОЛДИНГ, ЕСН, МТС-Россия, ЮКОС). Эксперт и исследователь систем корпоративного управления в IE Business School. Сертифицированный директор (INSEAD Business School).

·Александр Демиденко, обладатель квалификации Certificate in Company Direction (IoD, UK), независимый директор частных компаний, спикер программы "Независимый директор" и "Совет директоров для бизнеса".

·Руслан Барашян, младший партнёр, CEO "Агро Зерно Юг". Обладает компетенциями в области корпоративного управления, стратегии и эффективного найма ТОП-менеджеров.

·Кирилл Алифанов, к.э.н. Судоходная компания "Волжское пароходство". Директор по цифровизации и ИТ

Модератор и автор кейса:

·Анастасия Кудрявцева, управляющий директор "Академии АНД", эксперт в области формирования компетенций членов советов директоров, фасилитатор.

Регистрация по ссылке: https://nand-edu.ru/strategye

Сайт ассоциации: https://nand.ru/