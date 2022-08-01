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Бизнес

"Стратегическая среда" – впервые в Нижнем Новгороде! 

16 августа 2022 11:43  [199] Бизнес

24 августа приглашаем вас принять участие в проекте, покорившем Москву и Санкт-Петербург! 

"Ассоциация профессиональных директоров АНД" – крупнейшая российская директорская организация, ждёт собственников бизнеса, руководителей и членов советов директоров российских компаний. 

Тема встречи: "Совет директоров как ресурс для развития бизнеса".
Дата и время: 24 августа, в 19:00 (очно).
Место: Площадка Корпоративного университета Правительства Нижегородской области по адресу ул. Почаинская, 17КК1.

В программе мероприятия - бизнес-игра с разбором кейса реальной компании. На ней будет отработка стратегических навыков и получение ценного опыта общения в кругу равных. 

Эксперты:
·Наталия Стрелкова, член совета директоров ряда частных компаний. Более 20 лет опыта в организационных и HR-трансформациях на позициях директора по персоналу в компаниях разных отраслей (МЕТИНВЕСТХОЛДИНГ, ЕСН, МТС-Россия, ЮКОС). Эксперт и исследователь систем корпоративного управления в IE Business School. Сертифицированный директор (INSEAD Business School). 
·Александр Демиденко, обладатель квалификации Certificate in Company Direction (IoD, UK), независимый директор частных компаний, спикер программы "Независимый директор" и "Совет директоров для бизнеса".
·Руслан Барашян, младший партнёр, CEO "Агро Зерно Юг". Обладает компетенциями в области корпоративного управления, стратегии и эффективного найма ТОП-менеджеров.
·Кирилл Алифанов, к.э.н. Судоходная компания "Волжское пароходство". Директор по цифровизации и ИТ

Модератор и автор кейса:
·Анастасия Кудрявцева, управляющий директор "Академии АНД", эксперт в области формирования компетенций членов советов директоров, фасилитатор.

Регистрация по ссылке: https://nand-edu.ru/strategye
Сайт ассоциации: https://nand.ru/

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