IT-гиганты обратили внимание на опасность VPN-сервисов Общество

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Ставшие популярными в последнее время VPN-сервисы обещают своим пользователям полную безопасность и анонимность, однако на самом деле интернет-пользователи находятся в постоянной опасности слива личной информации. Этим вопросом озадачились даже крупные западные IT-компании.

Так, компания Google обновила правила в своем магазине приложений Play Store, касающиеся VPN. Дополнительные ограничения для этих сервисов будут введены в ноябре текущего года.

Согласно новым правилам, VPN-сервисам будет запрещен спор персональных данных без согласия пользователей. Также будете запрещено перенаправление трафика из других установленных приложений или манипулирование им с целью монетизации. Например, нельзя будет направить рекламный трафик через страну, в которой на самом деле находится пользователь.

Внимание на VPN обратили и компания Apple, которая в правилах App Store обязала сервисы четко указывать о том, какие персональные данные пользователей собираются и как они используются. Информация об этом предоставляется до первой встроенной покупки. Кроме того, VPN-сервисам запрещено передавать личные данные третьим лицам и нарушать местные законы.

Можно сделать вывод, что если даже такие крупные компании обеспокоены ростом VPN-сервисом, то вопросы должны возникать и обычных пользователей, которые должны понимать, что плата за просмотр заблокированных сайтов может быть слишком высока.

Сейчас Россия находится на втором месте по скачиваниям VPN-сервисов в мире, за первые три недели июля в России их скачали более 12 млн раз. Выросло и количество утечек. Согласно данным компании "Инфосистемы Джет", каждый год количество случаев кражи персональных данных в России растет на 15-20%.

При этом перехват трафика, внедрение рекламы, утечка личных данных и торговля ими являются лишь частью последствий использования VPN-сервис. Хакеры могут использовать ваши устройства даже для пассивного заработка, иметь доступ к личным фото и многое другое.