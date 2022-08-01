Отчёт об управлении и распоряжении госсобственностью Нижегородской области за 2021 год представили в Заксобрании Экономика

В региональном Заксобрании области 17 августа прошло заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Глава Минимущества Сергей Баринов выступил с отчётом об управлении и распоряжении государственной собственностью Нижегородской области за 2021 год.

Он рассказал, в частности, о реализации закона "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области".

Согласно информации, к настоящему времени в регионе земельные участки получили 6 037 многодетных семей, ожидают получения участка 6 001 семья. За 2021 год многодетным семьям предоставлено 683 участка, что на 35% в больше, чем в 2020 году.

Отдельно министр коснулся темы, связанные с реализацией на территории Нижегородской области Федерального закона о "гаражной амнистии". Так, министерством был разработан и затем принят Заксобранием проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области". Это стало основой для решения проблемных вопросов в этой сфере.

Одной из важнейших задач министерства является выполнение бюджетного задания по доходам от управления и распоряжения государственной собственностью Нижегородской области. Всего в консолидированный бюджет региона поступило 2,6 млрд рублей, что на 20% превысило годовое плановое задание.

Кроме того, значительный объём поступлений получен по доходам от аренды земли государственной собственности области – 208 млн рублей. Годовое план перевыполнен почти на 7%. По доходам от продажи имущества (приватизация) поступления составили 33,15 млн рублей - превышение годового плана по данному показателю составило почти 40%.

Начиная с 2018 года ведётся активная работа с должниками по аренде земли и нежилого фонда - это привело к увеличению поступления доходов в бюджет за счёт сокращения просроченной задолженности. В результате за счёт погашения долгов за период 2020-2021 годов поступления увеличились до суммы 352 млн рублей. Это на 63 млн рублей больше, чем в 2018-2019 годах.

В 2021 году в Совет по земельным и имущественным отношениям поступило 836 заявок, из которых было рассмотрено 760 проектов. Причём более 60% от них составили ходатайства о предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов.

По итогам рассмотрения было поддержано более 500 заявок, в том числе по реализации нацпроектов и государственных программ, таких как строительство ФАПов, школ, садиков, домов культуры, пожарных депо, дорог, очистных сооружений. Общий объём инвестиций по проектам составил более 40 млрд рублей, а по итогам реализации проектов планируется создание порядка 800 рабочих мест.

По итогам представленного доклада председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что представленная информация наглядно доказывает эффективную и результативную работу Минимущества.

"Важно, что эта работа ведётся в плотной связке с региональным парламентом, и депутаты Заксобрания являются активными участниками этого процесса. По каждому направлению есть резервы, которые ещё предстоит задействовать в будущем. Уверен, наша совместная деятельность будет приносить хорошие положительные результаты и в дальнейшем", - подчеркнул Суханов.