Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
17 августа 2022 19:12  [177] Отчёт об управлении и распоряжении госсобственностью Нижегородской области за 2021 год представили в Заксобрании
17 августа 2022 16:28  [164] Специалисты ГК "Автодор" в рамках строительства трассы М-12 выпустили в Волгу 620 тысяч мальков стерляди
17 августа 2022 09:14  [185] Нижегородская область выполнила требования инвестиционного стандарта
16 августа 2022 16:03  [271] Более 110 инвестсоглашений с объемом инвестиций в 700 млрд рублей признаны приоритетными в Нижегородской области
16 августа 2022 15:28  [243] Депутаты ЗСНО обсудили проект обращения в Госдуму по вопросу совершенствования земельного законодательства
15 августа 2022 10:24  [230] Более 142 млн рублей сэкономлено на торгах правительства Нижегородской области в июле
13 августа 2022 11:37  [811] Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область
12 августа 2022 17:27  [457] Промышленные итоги первого полугодия 2022 года подвели в Нижегородской области
12 августа 2022 17:02  [397] Нижегородский молокозавод №1 стал участником нацпроекта "Производительность труда"
12 августа 2022 16:29  [451] Аналитическое кредитное рейтинговое агентство изменило прогноз для Нижнего Новгорода со "стабильного" на "позитивный"
Экономика

Отчёт об управлении и распоряжении госсобственностью Нижегородской области за 2021 год представили в Заксобрании

17 августа 2022 19:12  [177] Экономика

В региональном Заксобрании области 17 августа прошло заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Глава Минимущества Сергей Баринов выступил с отчётом об управлении и распоряжении государственной собственностью Нижегородской области за 2021 год.

Он рассказал, в частности, о реализации закона "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области".

Согласно информации, к настоящему времени в регионе земельные участки получили 6 037 многодетных семей, ожидают получения участка 6 001 семья. За 2021 год многодетным семьям предоставлено 683 участка, что на 35% в больше, чем в 2020 году.

Отдельно министр коснулся темы, связанные с реализацией на территории Нижегородской области Федерального закона о "гаражной амнистии". Так, министерством был разработан и затем принят Заксобранием проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области". Это стало основой для решения проблемных вопросов в этой сфере.

Одной из важнейших задач министерства является выполнение бюджетного задания по доходам от управления и распоряжения государственной собственностью Нижегородской области. Всего в консолидированный бюджет региона поступило 2,6 млрд рублей, что на 20% превысило годовое плановое задание.

Кроме того, значительный объём поступлений получен по доходам от аренды земли государственной собственности области – 208 млн рублей. Годовое план перевыполнен почти на 7%. По доходам от продажи имущества (приватизация) поступления составили 33,15 млн рублей - превышение годового плана по данному показателю составило почти 40%.

Начиная с 2018 года ведётся активная работа с должниками по аренде земли и нежилого фонда - это привело к увеличению поступления доходов в бюджет за счёт сокращения просроченной задолженности. В результате за счёт погашения долгов за период 2020-2021 годов поступления увеличились до суммы 352 млн рублей. Это на 63 млн рублей больше, чем в 2018-2019 годах.

В 2021 году в Совет по земельным и имущественным отношениям поступило 836 заявок, из которых было рассмотрено 760 проектов. Причём более 60% от них составили ходатайства о предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов.

По итогам рассмотрения было поддержано более 500 заявок, в том числе по реализации нацпроектов и государственных программ, таких как строительство ФАПов, школ, садиков, домов культуры, пожарных депо, дорог, очистных сооружений. Общий объём инвестиций по проектам составил более 40 млрд рублей, а по итогам реализации проектов планируется создание порядка 800 рабочих мест.

По итогам представленного доклада председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что представленная информация наглядно доказывает эффективную и результативную работу Минимущества.

"Важно, что эта работа ведётся в плотной связке с региональным парламентом, и депутаты Заксобрания являются активными участниками этого процесса. По каждому направлению есть резервы, которые ещё предстоит задействовать в будущем. Уверен, наша совместная деятельность будет приносить хорошие положительные результаты и в дальнейшем", - подчеркнул Суханов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Земля Имущество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph