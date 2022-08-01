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Экономика

Нижегородская область отправила на экспорт в Китай более 3,5 тысяч тонн палочек для мороженого

18 августа 2022 12:33  [137] Экономика

Фото: Управление Россельхознадзора

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала 2022 года из Нижегородской области на экспорт в Китай отправлено более 3,5 тысяч тонн палочек для мороженого. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Кроме того, специалисты ведомства проконтролировали отправку в Китай более 1,6 тысячи кубических метров лесоматериалов - пиломатериала, листовой фанеры, берёзового шпона и т.д.

В ведомстве подчеркнули, что каждая отправленная партия лесоматериалов соответствовала требованиям страны-экспортёра. По результатам проведённых лабораторных исследований экспортёрам оформлено 262 фитосанитарных сертификата на указанную лесопродукцию.

Ранее сообщалось, что пять предприятий МСП Нижегородской области стали победителями регионального конкурса "Экспортёр года-2021": "Экспортёр года в сфере промышленности" - ООО "Пётр Телегин", "Экспортёр года в сфере АПК" - ТД "Сордис", "Экспортёр года в сфере высоких технологий" - ООО "Медкомплекс", "Прорыв года" - ООО "Эко Вуд", "Трейдер года" - "Семёновская роспись".

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Теги:
Производство Россельхознадзор Экспорт
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