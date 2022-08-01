Курс доллара может продолжить снижение – Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Бизнес

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов вновь вернулась под отметку 61 рубль.

Объемы торгов долларом с расчетами "завтра" увеличились на 200 млн долл. к показателям вторника, а 10-дневная волатильность взяла паузу в своем снижении. Мы склонны полагать, что такой эффект был достигнут определенной активизацией экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат на следующей неделе. Причем стоит отметить, что нефтяные котировки оттолкнулись от значений конца февраля прервав свое трехдневное снижение. В то же время, на внешних рынках доллар к корзине валют развитых стран продолжил отыгрывать потери, вплотную приблизившись к 106,5 пунктам. Валюты стран ЕМ, в свою очередь, также преимущественно ослабли к доллару.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль постепенно переходит к снижению и в ходе сегодняшних торгов может протестировать отметку 60 руб. Однако стоит отметить, что эффект укрепления рубля будет носить скорее локальный характер (на время периода налоговых выплат) – в условиях снижения цен на нефть, а также предложения энергоносителей, бюджет РФ будет испытывать явный дефицит, ввиду чего ослабление национальной валюты является необходимой задачей со стороны правительства, по нашим оценкам, как минимум, до 70 руб.

Цены на нефть Brent стабильны около 94 долл./барр., ждем попыток отскока – Екатерина Крылова, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent были довольно волатильны в течение вчерашнего дня, размах колебаний составлял порядка 3 долл./барр. Ключевой темой все еще выступает потенциальная ядерная сделка Ирана с США, что увеличивает риски навеса предложения. А спрос на фоне рисков рецессии мировой экономики может быть слабым. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, что немного сгладило негатив в сырье: запасы сырой нефти за неделю сократились на 7 млн барр., запасы бензинов – на 4,3 млн барр. А запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн барр. Поставки нефтепродуктов относительно данных прошлой недели выросли на 0,2%, до 20,2 млн барр./день (4-нед.средняя), но это на 3,2% ниже, чем в тот же период год назад. На сегодняшнее утро нефть Brent торгуется около 94 долл./барр. (октябрьский фьючерс), и мы рассчитываем на продолжение попыток отскочить в 95+ долл./барр. Опасения по Ирану считаем пока избыточными и полагаем, что процесс согласования ядерной сделки будет сильно затянут.

Индекс МосБиржи сегодня может пойти ниже на фоне признаков ослабления спроса на "фишки"–Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду конъюнктура мировых рынков ухудшилась. Индекс развивающихся стран MSCI EM (+0,1%) смог удержаться у отметки 1015 пунктов благодаря утренней инерции и устойчивости рынков Южной Америки, индекс развитых стран (MSCI World: -0,8%) откатился от трехмесячных пиков ввиду заметного ухудшения настроений на фондовых рынках развитых стран. Способствовали фиксации прибыли усилившиеся опасения относительно устойчивости мировой экономики в условиях высокой инфляции и цен на энергоносители, а также негативная тональность корпновостей, как в Европе (Uniper, Sanofi), так и в США (Target, TJX). Из европейской статистики отметим в первую очередь данные по более сильному, чем ожидалось, ускорению потребительской инфляции в Великобритании (ИПЦ: +10,1% м/м в июле) и снижение оценки ВВП еврозоны за 2 квартал (с 0,7% кв/кв до 0,6% кв/кв). А вот данные по розничным продажам в США в июле не дали четких сигналов: хотя общий показатель не изменился (ожидался символический рост на 0,2% м/м), продаж без учета автомобилей прибавили 0,4% м/м (ждали спада на 0,2%). В результате индекс S&P500, отыгрывая корпоративный негатив, отступил к району 4275 пунктов, у которого и провел большую часть торговой сессии, потеряв по ее итогам 0,7%.

В опубликованных вчера протоколах заседания ФРС, состоявшегося 26-27 июля, инвесторы сильных сигналов не увидели, что, впрочем, естественно – заседание состоялось до публикации данных о сильном рынке труда в США и, пусть и символическом, но все же ослаблении инфляционного давления в июле (напомним, ИПЦ в США вырос на 8,5% г/г против 9,1% г/г – в июне). Отметим, что в США все ключевые сектора, кроме нефтегазового, скорректировались. В лидерах отката металлурги, отыгрывающие опасения по КНР, и лидеры роста последних недель – потребсектор и hi-tech.

Сегодня утром инерционно на глобальных рынках сохраняются негативные настроения. Ведущие рынки Азии и фьючерсы на индексы США под умеренным давлением, безыдейно смотрятся сырьевые активы, доллар потихоньку крепнет. Технически рынки начинают смотреться уязвимо, ждем, что консервативный настрой на них сохранится. Сегодня в фокусе рынков - ИПЦ в еврозоне и данные по вторичному рынку жилья в США.

Индекс МосБиржи (-0,9%) вчера тестировал 50-ти дневную среднюю, но не смог закрепиться выше, закончив день снижением. Снижение ключевых бумаг оказало наибольшее давлением на индекс МосБиржи. Так, в нефтегазовом секторе отметим не сумевшие развить отскок акции Газпрома (-2,7%) и к концу торгов растерявшие большую часть роста предыдущего дня. А также бумаги ЛУКОЙЛА (-2,8%), которые вчера полностью перечеркнули рост последних четырех дней. В финансовом секторе вернулись к снижению акции Сбера (ао: -1,5%; ап: -0,5%) и МосБиржи (-1,3%), а акции TCSG (+0,6%), раллировавшие внутри дня, к закрытию смогли сохранить лишь умеренный рост.

Бумаги сегмента горной добычи и металлургии также смотрелись слабовато, динамика большинства из них оказалась хуже рынка. Так, отметим усиления давления на Северсталь (-1,6%) и НЛМК (-1,5%), коррекцию после неплохого роста последних дней Полюса (-1,5%) и ММК (-1,4%). Явным аутсайдером здесь стали акции Мечела (ао: -4,1%; ап: -7,0%) - компания отказалась публиковать финансовую отчётность по МСФО. Из ключевых бумаг сегмента рост, причем вновь солидный, смог показать Полиметалл (+6,2%). Отметим также положительную динамику бумаг ИТ-компаний (HeadHunter: +1,7%; Яндекс: +1,2%; VK: +1,4%; OZON: +0,2%), а также химпрома (Акрон: +1,1%; ФосАгро: +3,1%).

Ухудшение внешнего фона и ослабление спроса на «фишки» заставляет опасаться попыток развития отката индекса МосБиржи от зоны 2200-2220 пунктов, выступающей значимым текущим техническим сопротивлением. Поддержку рынку могут оказать корпоративные новости: отчетность сегодня представят: En+ и МТС, операционные результаты опубликует Мечел.

Замедление инфляции в РФ формирует позитивный фон для рынка ОФЗ – Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

На рынке гособлигаций вчера продолжился восстановительный рост котировок. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,11%. Объем торгов по индексу вырос до 5 млрд руб., но все еще остается ниже среднего в июне-июле. Доходность ОФЗ по всей кривой снизилась в среднем на 4 б.п.

Из драйверов, оказывавших поддержку рынку ОФЗ, отметим укрепление курса рубля и снижение ставок по вкладам в первой декаде августа, что повышает привлекательность облигаций. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась на 10 б.п. – до 6,83% годовых при этом средняя доходность гособлигаций по индексу RGBI с начала августа выросла на 25 б.п. – до 8,48%.

Согласно опубликованным вчера вечером данным, за неделю с 9 по 15 августа потребительские цены в РФ снизились на 0,13%. С начала августа дефляция составила 0,23%, годовая инфляция замедлилась до 14,9% по сравнению с 15,1% в июле. Такая динамика потребительских цен выступает в пользу снижения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании.

Полагаем, что статистика по замедлению инфляции в РФ сегодня будет способствовать активизации спроса на ОФЗ несмотря на рост доходности облигаций на глобальных рынках после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Для 10-летних ОФЗ ожидаем постепенное смещение доходности к нижней границе диапазона 8,8 – 9,0% годовых.