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Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Новгороде с 25 по 28 августа

18 августа 2022 16:51  [158] Спорт

Фото: FIS Ski Jumping Chaikovsky / Vk.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на комплексе трамплинов в районе Сенной площади в августе состоятся Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Согласно информации, с 24 по 25 августа на базе НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью состоится первенство России среди юношей и девушек 15-17 лет, а 27-28 августа пройдёт первенство страны среди юниоров.

Всего ожидается участие 115 спортсменов из 12 регионов России. Нижегородскую область представят 29 лыжников, в том числе призёры и победители первенств России и всероссийских соревнований Иван Фёдотов, Руслан Выстороп, Вероника Павлова и другие.

Для зрителей и болельщиков вход свободный со стороны Гребного канала.

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования Трамплинный комплекс
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