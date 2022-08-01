Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Новгороде с 25 по 28 августа Спорт

Фото: FIS Ski Jumping Chaikovsky / Vk.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на комплексе трамплинов в районе Сенной площади в августе состоятся Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в региональном Минспорта.



Согласно информации, с 24 по 25 августа на базе НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью состоится первенство России среди юношей и девушек 15-17 лет, а 27-28 августа пройдёт первенство страны среди юниоров.

Всего ожидается участие 115 спортсменов из 12 регионов России. Нижегородскую область представят 29 лыжников, в том числе призёры и победители первенств России и всероссийских соревнований Иван Фёдотов, Руслан Выстороп, Вероника Павлова и другие.

Для зрителей и болельщиков вход свободный со стороны Гребного канала.

0+