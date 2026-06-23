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Около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket

23 июня 2026 09:38 Спорт
Около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket

Фото: Ольга Худякова

20 июня в Нижнем Новгороде завершился второй этап всероссийского отборочного турнира Лига Ставок Media Basket (12+). Событие объединило спортивную и развлекательную программу. На площадке ФОК «Мещерский» прошел отборочный этап DRAFT COMBINE, затем — выставочный турнир с участием команд лиги.

В ходе DRAFT COMBINE баскетболисты, желающие заявить о себе, проходили серию тестов и игровых испытаний, направленных на оценку физических, технических и игровых качеств участников. По итогам были определены четыре финалиста, которые получили право выступить в заключительном этапе в Москве и играть за одну из команд в новом сезоне.

В выставочном турнире приняли участие команды UNDERGROUND BIZNE$, HOOPS, GOATS и нижегородская команда «Закат Баскет», в составе которой выступил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе медиа баскет. Это яркое мероприятие, которое дает шанс талантливым игрокам продемонстрировать свои спортивные навыки. Поэтому на трибунах ФОКа „Мещерский“ собралось очень много зрителей. Такие мероприятия очень хорошо работают на популяризацию спорта. Выставочный турнир также добавил эмоций, поддержка зала очень чувствовалась. Благодарю всех, кто пришел на мероприятие за то, что вы выбираете спорт!» — подчеркнул Дмитрий Кабайло.

Победителем соревнований стала команда UNDERGROUND BIZNE$. В финальном матче команда обыграла HOOPS cо счетом 19:17.

Спортивную программу дополнило концертное выступление хип-хоп-артиста BATO, который стал хедлайнером вечера и поддержал атмосферу турнира.

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Теги:
Баскетбол Соревнования Спорт
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