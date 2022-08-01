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Общество

Продюсерский центр Insight People поздравил нижегородцев с Днем города

20 августа 2022 10:30  [91] Общество

Фото: пресс-служба компании

20 августа в Нижнем Новгороде отпразднуют 801-ю годовщину основания города.

В честь этого события в каждом районе пройдет концерт, а основное шоу с участием знаменитых артистов ждет жителей и гостей города вечером на главной сцене. Резиденты региональной студии продюсерского центра Insight People присоединятся к празднованию Дня рождения любимого города: блогеры Андрей Покровский и Владимир Чайный исполнят свои хиты в рамках мероприятия.

"Я очень горжусь возможностью быть частью нижегородского креативного класса, участвовать в развитии блогосферы в регионе и популяризации правильных ценностей среди молодежи. У нас в Нижнем Новгороде действительно очень много талантов, которые готовы менять мир к лучшему, а региональная студия Insight People всегда приходит на помощь и поддерживает креатив. Хочу поблагодарить наше молодое поколение за преданность своей малой родине и пожелать роста и новых свершений", - обращается к нижегородцам блогер и руководитель региональной студии Андрей
Покровский.

К поздравлению присоединяется резидент Insight People из Нижнего Новгорода Владимир Чайный: "Спешу поздравить всех и себя тоже с нашим общим праздником! Я родился в Нижнем Новгороде, здесь я вырос, здесь развиваюсь и преуспеваю в своем творчестве! Я очень рад, что у нас в регионе есть возможности для креатива и профессионального роста. Для меня, как для музыканта, это очень важно. Наша нижегородская студия Insight People – одна из самых передовых в стране, и мы не собираемся снижать планку".

Генеральный директор блогерского агентства Insight People Алина Зиннатуллина также поздравляет нижегородцев и резидентов региональной студии и желает городу процветания, а местному творческому кластеру – развития и успехов.

"Я горжусь тем, что наши резиденты являются патриотами своей малой родины, активно развивают креативную индустрию в регионе и поддерживают городские мероприятия. Мы со стороны Insight People рады оказать любую помощь во всех начинаниях наших блогеров. Я поздравляю нижегородцев с этим большим праздником, желаю творческих успехов и возможностей для развития", - присоединяется к поздравлениям Алина Зиннатуллина.

Празднование Дня города в Нижнем Новгороде будет проходить на разных локациях весь день. Резидент Insight People Андрей Покровский выступит в ТРК "Рио" в 16:00 и в парке "Сормово" в 21:15, а Владимир Чайный исполнит свои хиты под открытым небом на улице Рождественской.

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Теги:
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