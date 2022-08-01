Торговая сеть "Пятёрочка" установила в нижегородских магазинах систему для людей с нарушением зрения Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Торговая сеть "Пятёрочка" установила в нижегородских магазинах систему для людей с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках своего социального проекта "Пятёрочка" установила оборудование "Говорящий город" в еще 15 магазинах в Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Курске и Москве, увеличив число инклюзивных магазинах в России до 26.

Система "Говорящий город" помогает людям с ограничениями зрения самостоятельно находить вход в магазин и ориентироваться в его внутренних помещениях. Незрячим и слабовидящим посетителям доступно специальное бесплатное приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство, с помощью которого можно легко обнаружить нужную дверь и получить представление о внутреннем пространстве торговой точки. Ориентироваться помогают информационные сообщения о препятствиях перед входом в магазин и сигналы звукового маяка.

Вход в магазины оборудован радиотрансиверами и несколькими звуковыми маяками с зоной действия около 15 метров. При приближении к зоне действия пользователь с ограниченными возможностями зрения получает информацию об объекте и особенностях подхода к нему. Например, наличие ступеней и пандусов, пути движения и другое.

В первую очередь система устанавливаются в магазинах, которые располагаются рядом с социальными объектами, востребованными людьми с ограничениями зрения: специализированных школ, центров реабилитации.

Как отметила руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятёрочка" Екатерина Демешко, доступ к качественным товарам первой необходимости — базовая потребность каждого человека вне зависимости от наличия ограничений здоровья. Поэтому ритейлер уделяет особое внимание созданию инклюзивных условий.

В Нижнем Новгороде системой "Говорящий город" оборудованы магазины на улице Ванеева, 9 и улице Ошарской, 67. С полным списком магазинов, подключенных к системе, можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА:

"Говорящий город" — федеральный проект, реализуемый в рамках государственной программы "Доступная среда" и федерального проекта "Умный город". "Говорящий город" направлен на повышение доступности объектов ритейла. Торговая сеть "Пятёрочка" стала первым ритейлером, приступившим к реализации проекта.