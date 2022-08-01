ФК "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в сезоне

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ФК "Пари Нижний Новгород" в матче с "Уралом" из Екатеринбурга одержал выездную победу со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 79 минуте забил защитник "Пари НН" Иброхимхалил Юлдошев с передачи нападающего Вячеслава Кротова.
Отметим, что на 62 минуте с поля был удален полузащитник "Урала" Андрей Егорычев.
ФК "Пари Нижний Новгород" в шести матчах МИР РПЛ набрал 5 очков (1 победа, 3 поражения, 2 ничьи).
Следующий матч "Пари НН" пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа. Нижегородская команда встретится с московским "Динамо".
Ранее сообщалось, что букмекер заплатит ФК "Нижний Новгород" 450 млн рублей за смену названия. Клуб был переименован в ФК "Пари НН" 10 июня.
Напомним, что главным тренером ФК "Пари НН" в новом сезоне назначен Михаил Галактионов.
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