ФК "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в сезоне Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" в матче с "Уралом" из Екатеринбурга одержал выездную победу со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 79 минуте забил защитник "Пари НН" Иброхимхалил Юлдошев с передачи нападающего Вячеслава Кротова.

Отметим, что на 62 минуте с поля был удален полузащитник "Урала" Андрей Егорычев.

ФК "Пари Нижний Новгород" в шести матчах МИР РПЛ набрал 5 очков (1 победа, 3 поражения, 2 ничьи).

Следующий матч "Пари НН" пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа. Нижегородская команда встретится с московским "Динамо".

Ранее сообщалось, что букмекер заплатит ФК "Нижний Новгород" 450 млн рублей за смену названия. Клуб был переименован в ФК "Пари НН" 10 июня.

Напомним, что главным тренером ФК "Пари НН" в новом сезоне назначен Михаил Галактионов.