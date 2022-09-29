Олег Лавричев организовал встречу Героя России Алексея Новикова с нижегородскими школьниками Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Герой России Алексей Новиков встретился с нижегородскими школьниками по приглашению председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Согласно информации, Алексей Новиков пообщался с учениками нижегородских школ № 58 и 81.

Герой РФ рассказал школьникам о своей военной службе и общественной работе. Алексей Новиков в своем выступлении затронул темы любви к Родине и роли в истории страны патриотов Отечества Козьмы Минина и Валерия Чкалова, отвечал на вопросы участников встречи о Героях Советского Союза и России, военном образовании, авиации и космонавтике.

"Хочу, чтобы вы понимали, ребята, что кем бы вы ни стали в жизни, какую бы профессию ни выбрали, Родину вам придется защищать. Мы не должны подвести Минина, Суворова, Сталина, Жукова, столько сделавших для Отечества и будущих поколений!", - подчеркнул Алексей Новиков в своем напутствии к школьникам.

В ходе мероприятия Олег Лавричев и Алексей Новиков вручили награды школьникам, показавшим лучший командный результат на всероссийском слете активистов движения "Пост №1", приуроченном к 80-летию Победы в Сталинградской битве.

"Я горжусь вами! Вы показываете своим сверстникам пример активной гражданской позиции, любви к Родине и ее истории, заботы о настоящем и будущем! Наставников я от души благодарю за отзывчивость и неравнодушие, личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд и верность самому важному, нужному и благородному делу!", - сказал Олег Лавричев.

Ранее Олег Лавричев встретился с Героем России Алексеем Новиковым.