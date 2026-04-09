Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Общество

09 апреля 2026 15:39 Общество
Мероприятие ко Дню работника следственных органов МВД прошло в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области прошло профориентационное мероприятие, посвященное празднику «День работника следственных органов МВД» для студентов образовательных организаций Нижегородской области.

Мероприятие собрало 150 студентов ведущих вузов и учреждений СПО региона: ННГУ им. Лобачевского, НИУ Президентской академии, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, филиала Московского университета им. Витте, приволжского филиала Российского государственного университета правосудия им. Лебедева, а также Нижегородского техникума информационных технологий и права. 

В событии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, заместитель начальника – начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор юстиции Равиль Белев, председатель Общественного Совета при ГУ МВД РФ по Нижегородской области, почетный гражданин города Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков, и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, проректор КУПНО Иван Калмыков, проректор по развитию КУПНО Мария Самоделкина. 

«Профессия следователя – это не просто работа. Это призвание. Это ежедневный выбор в пользу справедливости, законности и защиты прав граждан. Это ответственность за каждое принятое решение, за каждую судьбу, которая проходит через ваши руки. Сегодня следователь – это высококвалифицированный специалист, который работает на стыке права, психологии, криминалистики и цифровых технологий. И если вы чувствуете в себе силы, принципиальность и готовность служить обществу – эта профессия ждет вас», - отметил Сергей Половников.

«Следователь – это высококлассный юрист, прекрасно разбирающийся в уголовном праве, знающий гражданское и административное законодательство, и хороший психолог, умеющий найти подход как к потерпевшим, так и к преступникам. Сейчас для вас открыты сотни профессий. Найдите ту, которая вам по душе, и смело делайте свой выбор», - подчеркнул генерал-майор юстиции Равиль Белев, заместитель начальника – начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Состоялись показательные выступления от зонального центра кинологической службы Главного управления внутренних дел по Нижегородской области, а также лекции: «Основные следы, которые обнаруживают на месте преступления. Изъятие образцов», «Расследование преступлений общеуголовной направленности», «Раскрытие и профилактика преступлений в сфере высоких технологий: что нужно знать, чтобы не стать жертвой и соучастником», «Раскрытие преступлений в сфере экономики».

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КУПНО МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных