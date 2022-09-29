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Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, в связи со сбоем данные о движении автобусов от перевозчиков не поступают в онлайн-сервисы.
Нижегородцам рекомендуется наблюдать за движением автобусов с помощью автоматизированной системы информирования пассажиров на сайте Центра развития транспортных систем.
Ранее сообщалось, что отображение нижегородских автобусов в навигационной системе улучшилось на 40%.
Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.
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