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Общество

Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах"

05 октября 2022 13:11  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в связи со сбоем данные о движении автобусов от перевозчиков не поступают в онлайн-сервисы. 

Нижегородцам рекомендуется наблюдать за движением автобусов с помощью автоматизированной системы информирования пассажиров на сайте Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что отображение нижегородских автобусов в навигационной системе улучшилось на 40%.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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