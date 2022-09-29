Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в связи со сбоем данные о движении автобусов от перевозчиков не поступают в онлайн-сервисы.

Нижегородцам рекомендуется наблюдать за движением автобусов с помощью автоматизированной системы информирования пассажиров на сайте Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что отображение нижегородских автобусов в навигационной системе улучшилось на 40%.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.