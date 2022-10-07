В Нижегородской области состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам

28 октября на площадке региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".
В рамках Дня приемов специалисты проведут бесплатные юридические консультации для граждан. Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00.
Адрес региональной приемной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.
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