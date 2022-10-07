Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев встретился с учениками гимназии №184 Ленинского района Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Патриотическая акция состоялась 25 октября в гимназии № 184 Ленинского района Нижнего Новгорода. В мероприятии принял участие заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

Перед учащимися выступили представители нижегородской общественной организации ветеранов, "Союза десантников", ветераны боевых действий. Как отметил Николай Сатаев, каждое патриотическое мероприятие позволяет ученику школы узнать об истории города и страны в целом.

"Сегодня вы можете пообщаться с настоящими героями нашей страны. Именно они наши дорогие ветераны являются ярким примером мужества, доблести и всеобъемлющей любви к Родине. Дорогие гимназисты, цените, любите и уважайте историю своего города и всей нашей страны", - сказал зампредседателя Гордумы Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что патриотическая акция "Цветы российского флага" прошла в Нижнем Новгороде.