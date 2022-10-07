Основные дороги в Заволжье отремонтировали в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В городе Заволжье Нижегородской области завершен ремонт основных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы Заволжья Елены Носковой, всего на эти цели было направлено 30,6 млн рублей. Полностью обновлено дорожное покрытие на улице Советской, которая проходит через исторический центр города.

Также ремонт был выполнен на улицах Волжская, Грунина, проспекте Дзержинского. Кроме того, подрядчик дополнительно отремонтировал две дороги с прохождением общественного транспорта в микрорайоне Гидростроительный.

Ранее сообщалось, что дороги к четырем поселкам по нацпроекту БКД отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе в 2022 году.