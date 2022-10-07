Дума Дзержинска инициирует изменения в федеральный закон о производстве и обороте этилового спирта Общество

Депутаты Думы Дзержинска предлагают внести изменения в федеральный закон о производстве и обороте этилового спирта. Как сообщает пресс-служба думы, уже подготовлено обращение в адрес депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.

Изменения в федеральный закон о производстве и обороте этилового спирта потребовались, чтобы ограничить время работы в Дзержинске точек общепита, круглосуточно реализующих алкоголь. Существенная часть из них расположена в многоквартирных жилых домах.

Сейчас в федеральном законе не установлено право региона вводить дополнительные ограничения для розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания. Пользуясь этим обстоятельством, магазины преобразовывают в буфеты с минимальными вложениями, установив один-два столика, по сути, не реализуя услуги по общественному питанию.

Депутаты предлагают исключить из федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 года слова "за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", таким образом, предоставив региональным властям возможность регулировать работу точек общепита, где реализуется алкоголь, а именно, устанавливать ограничения режима работы в ночное время.