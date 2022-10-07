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Экономика

Россия приостановила участие в зерновой сделке

01 ноября 2022 13:34  [1] Экономика

Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки беспилотников со стороны Украины на российские корабли в Севастополе. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отмечают в Минобороны РФ,  нападение было совершено при участии западных спецслужб, в частности, британских. В МИД России рассматривает действия Киева как теракт, совершенный под прикрытием зеленого коридора. 

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года, состояла из двух соглашений: между Россией, Турцией и ООН и Украиной, Турцией и ООН. Соглашения гарантировали Киеву, что после разминирования черноморских портов, на них не будут совершаться нападения. Украине было необходимо распродать скопившееся в портах и хранилищах зерно, поскольку там скопилось порядка 20 млн тонн зерна.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отмечает, что Турция, выступая гарантом соблюдения договоренностей, стала хабом для переправки зерна и сельскохозяйственной продукции, получив тем самым свою выгоду.

"Во-первых, за товаропоток через Босфор и Дарданеллы—за каждое прошедшее судно—Турция получает деньги. Во-вторых, Турция претендовала на роль зернового хаба, потому что часть шла напрямую получателям, а часть могла оседать в Турции, перегружаться, обрабатываться, храниться в стране", - отмечает эксперт.

Однако участники сделки не соблюдали своих обязательств в отношении России, которая не являлась ее бенефициаром. Это отмечал и президент Владимир Путин. На Восточном экономическом форуме он заявил, что зерновая сделка оказалась "наглым обманом": она заключалась якобы ради того, чтобы не допустить голод в беднейших странах, но более 90% зерна в итоге шли не в Африку, а в страны Евросоюза. 

Более того, расследование теракта на Крымском мосту показало, что взрывчатку могли вывезти из порта Одессы на одном из судов, перевозивших зерно, а это является прямым нарушением договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после украино-британского теракта Россия не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Сама зерновая сделка без участия Москвы, по словам Пескова, "вряд ли реализуема" и становится в разы более рискованной. 

Леонид Холод считает, что, как будет выглядеть зерновая сделка без участия России, сказать невозможно. Тем не менее, 31 октября Украина, Турция и ООН согласовали проход 14 судов по так называемому зерновому коридору. В России обещают продолжить переговоры по зерновой сделке с Турцией, не называя пока при этом новых условий участия в ней.

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