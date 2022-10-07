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Общество

Замгубернатора поздравил службу скорой помощи Нижнего Новгорода с 75-летием

01 ноября 2022 18:48  [63] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поздравил станцию скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде с 75-летием.

"В Нижнем Новгороде трудится более двух тысяч сотрудников скорой помощи, это третья по величине штата медицинская организация в регионе. Именно скорая помощь первой оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь людям в самых разных ситуациях. Мы хорошо помним, как в период пика заболеваемости COVID-19 сотрудники скорой помощи брали на себя максимальную нагрузку. Медики продолжаю ежедневный труд во благо спасения жизней. Желаю специалистам здоровья и неиссякаемого потока энергии!", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что служба скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода прошла серьёзный путь от становления до развитой системы управления. В ближайшее время система будет модернизирована – планируется, что подстанции города и области будут объединены в единую сеть.

В честь юбилейной даты сотрудники станции получили благодарственные письма и подарки за высокие профессиональные показатели. Руководство медучреждения отметило их плодотворную работу по улучшению качества оказания скорой медицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья жителей города.

Ранее сообщалось, что три ЦРБ в Нижегородской области получили 20 новых автомобилей по нацпроекту "Здравоохранение".

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Теги:
Медицина и здоровье Юбилеи и праздники
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