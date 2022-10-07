Почти 300 человек приняли участие во флешмобе к Дню народного единства у памятника Минину и Пожарскому Общество

Фото: организаторы мероприятия НИА "Нижний Новгород" Участниками флешмоба, посвященного Дню народного единства 4 ноября, стали почти 300 нижегородцев. Как сообщил в НРО Всероссийского добровольческого общественного движения "Волонтерская рота Боевого братства", нижегородцы прошли маршрутом народного ополчения, а также собрались у памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства. "В 1612 году наши предки вытеснили врага из сердца нашей страны. В настоящее время, как и тогда, наш народ отстаивает свой суверенитет", - сказал руководитель НРО Всероссийского добровольческого общественного движения "Волонтерская рота Боевого Братства" Роман Зыков. Ранее сообщалось, что акция "Ночь искусств" пройдет в культурных учреждениях Нижнего Новгорода 4 ноября.

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