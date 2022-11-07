Жители Сормова сдали около 100 литров крови в 2022 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Во время донорских акций в 2022 году жители Сормовского района сдали почти 100 литров крови.

Как рассказали в администрации района, донорами стали 46 человек, в том числе и сотрудники мэрии.

Больше всего крови доноры-сормовичи сдали в сентябре - 26 литров. В итоге за 10 месяцев донорских акций было получено 97 литров крови.

Ранее сообщалось, что около 180 нижегородцев впервые стали донорами крови в октябре.