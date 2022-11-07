Глеб Никитин: "От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека" Общество

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Глеб Никитин: «Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

"Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона. От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека. У нас в регионе работают сильные транспортные компании, обладающие всем необходимым, чтобы постоянно двигаться вперёд. Сегодня я поздравляю всех, кто занимается организацией и планированием перевозок. Это сложнейшая работа, требующая постоянного совершенствования", - отметил глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что в последнее время транспортные компании активно участвуют и в гуманитарной деятельности.

"Отдельное спасибо тем, кто занимался и занимается перевозками гуманитарных грузов. Эта миссия требует особого мужества и ответственности", - добавил губернатор.