Глеб Никитин: "От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека"

Фото: НИА Нижний Новгород
Глеб Никитин: «Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников транспортной отрасли с профессиональным праздником.
"Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона. От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека. У нас в регионе работают сильные транспортные компании, обладающие всем необходимым, чтобы постоянно двигаться вперёд. Сегодня я поздравляю всех, кто занимается организацией и планированием перевозок. Это сложнейшая работа, требующая постоянного совершенствования", - отметил глава региона.
Глеб Никитин подчеркнул, что в последнее время транспортные компании активно участвуют и в гуманитарной деятельности.
"Отдельное спасибо тем, кто занимался и занимается перевозками гуманитарных грузов. Эта миссия требует особого мужества и ответственности", - добавил губернатор.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+