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Общество

Глеб Никитин: "От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека"

20 ноября 2022 12:58  [105] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Глеб Никитин: «Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

"Транспортная отрасль играет колоссальную роль в развитии региона. От качественных перевозок зависит стабильность экономики и жизнь каждого человека. У нас в регионе работают сильные транспортные компании, обладающие всем необходимым, чтобы постоянно двигаться вперёд. Сегодня я поздравляю всех, кто занимается организацией и планированием перевозок. Это сложнейшая работа, требующая постоянного совершенствования", - отметил глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что в последнее время транспортные компании активно участвуют и в гуманитарной деятельности.

"Отдельное спасибо тем, кто занимался и занимается перевозками гуманитарных грузов. Эта миссия требует особого мужества и ответственности", - добавил губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Транспорт
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