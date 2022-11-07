Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti" прошла вчера на Нижегородской ярмарке Общество

24 ноября на Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti". В 2022 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив под эгидой популяризации и сохранения редких и вымирающих языков и этносов России. Организаторами Ассамблеи выступают АНО Центр культуры "Приволжье" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова https://lunn.ru/ и Ассоциацией "Содействие искусству и творчеству".

Почетным гостем торжественной церемонии стала министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

"Очень приятно открывать третью хоровую ассамблею на нашей Нижегородской земле! Ассамблея преодолела пандемию и ограничения, ее участников объединяет музыка - тот уникальный язык общения, который сближает всех, независимо от страны или национальности! В Нижнем Новгороде проходит много мероприятий, наш город вошел в семерку городов России, претендующих на звание Молодежной столицы России. Надеюсь, гости фестиваля успеют познакомиться с его знаковыми площадками и пространствами и искренне отдадут свой голос за Нижний Новгород", - сказала Ольга Петрова.

Проректор по науке и международному сотрудничеству НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Анна Горохова зачитала зрителям приветственный адрес от лица ректора НГЛУ Жанны Никоновой, в котором ректор подчеркнула, что столь масштабное хоровое событие станет не просто творческим подарком для его участников и нижегородцев, но и поводом изучить культуру малых народов России – ведь именно такова тематика Ассамблеи в этом году.

По словам автора проекта, художественного руководителя Народного коллектива России Академического хора НГЛУ Максима Иванова, существенно увеличилось количество участников Ассамблеи – в 2022 году их 36!

"Ассамблея традиционно посвящается пению на разных языках мира. В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, мы обратились к языкам редких народов. Свыше 1000 артистов исполнят уникальные хоровые аранжировки эвенских, корякских, чукотских, марийских, татарских, водских (водь – это коренной народ Ленинградской области, численность которого сегодня насчитывает около 40 человек!) и многих других народных и современных песен. Богатейший музыкальный фольклор более чем 20 малых народов России и ближнего зарубежья мы представим в 12 концертах", - отметил Максим Иванов.

За два часа на сцене Гербового зала Нижегородской ярмарки свои композиции представили более десятка хоровых коллективов – детских и студенческих, хоры музыкальных школ. Торжественную церемонию завершило выступление сводного хора Минского колледжа искусств "Brevis" и студенческой хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета "Cantus juventae" из Республики Беларусь.

"Мы очень рады снова побывать в Нижнем Новгороде, мы дружим с хором НГЛУ и МГЛУ, мы не раз объединялись в своем творчестве и нашли много хороших друзей, открыли много новых творческих страниц. Мы исполним программу на родном белорусском языке, несколько произведений на русском и сочинения зарубежных авторов. С удовольствием приобщимся ко всем участникам в исполнении финальной этнокантаты, исполнение на редких языках народов – для нас это, безусловно, новый опыт", - отметил Алексей Климович, художественный руководитель хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета "Cantus juventae".

25-26 ноября выступления артистов пройдут в культурном пространстве "DKRT", музее "Усадьба Рукавишниковых", в концертном зале Центральной детской музыкальной школы им. А. Скрябина (г. Дзержинск). Гала-концерт Ассамблеи пройдёт в "Milo Concert Hall" 27 ноября и завершится красочным этническим парадом малых народов России. Билеты на концерты можно приобрести по ссылке: https://clck.ru/32hfp2