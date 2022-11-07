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Общество

Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti" прошла вчера на Нижегородской ярмарке

25 ноября 2022 14:25  [62] Общество

24 ноября на Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti". В 2022 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив под эгидой популяризации и сохранения редких и вымирающих языков и этносов России. Организаторами Ассамблеи выступают АНО Центр культуры "Приволжье" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова https://lunn.ru/ и Ассоциацией "Содействие искусству и творчеству".

Почетным гостем торжественной церемонии стала министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

"Очень приятно открывать третью хоровую ассамблею на нашей Нижегородской земле! Ассамблея преодолела пандемию и ограничения, ее участников объединяет музыка - тот уникальный язык общения, который сближает всех, независимо от страны или национальности! В Нижнем Новгороде проходит много мероприятий, наш город вошел в семерку городов России, претендующих на звание Молодежной столицы России. Надеюсь, гости фестиваля успеют познакомиться с его знаковыми площадками и пространствами и искренне отдадут свой голос за Нижний Новгород", - сказала Ольга Петрова.

Проректор по науке и международному сотрудничеству НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Анна Горохова зачитала зрителям приветственный адрес от лица ректора НГЛУ Жанны Никоновой, в котором ректор подчеркнула, что столь масштабное хоровое событие станет не просто творческим подарком для его участников и нижегородцев, но и поводом изучить культуру малых народов России – ведь именно такова тематика Ассамблеи в этом году.

По словам автора проекта, художественного руководителя Народного коллектива России Академического хора НГЛУ Максима Иванова, существенно увеличилось количество участников Ассамблеи – в 2022 году их 36!

"Ассамблея традиционно посвящается пению на разных языках мира. В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, мы обратились к языкам редких народов. Свыше 1000 артистов исполнят уникальные хоровые аранжировки эвенских, корякских, чукотских, марийских, татарских, водских (водь – это коренной народ Ленинградской области, численность которого сегодня насчитывает около 40 человек!) и многих других народных и современных песен. Богатейший музыкальный фольклор более чем 20 малых народов России и ближнего зарубежья мы представим в 12 концертах", - отметил Максим Иванов.

За два часа на сцене Гербового зала Нижегородской ярмарки свои композиции представили более десятка хоровых коллективов – детских и студенческих, хоры музыкальных школ. Торжественную церемонию завершило выступление сводного хора Минского колледжа искусств "Brevis" и студенческой хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета "Cantus juventae" из Республики Беларусь.

"Мы очень рады снова побывать в Нижнем Новгороде, мы дружим с хором НГЛУ и МГЛУ, мы не раз объединялись в своем творчестве и нашли много хороших друзей, открыли много новых творческих страниц. Мы исполним программу на родном белорусском языке, несколько произведений на русском и сочинения зарубежных авторов. С удовольствием приобщимся ко всем участникам в исполнении финальной этнокантаты, исполнение на редких языках народов – для нас это, безусловно, новый опыт", - отметил Алексей Климович, художественный руководитель хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета "Cantus juventae".

25-26 ноября выступления артистов пройдут в культурном пространстве "DKRT", музее "Усадьба Рукавишниковых", в концертном зале Центральной детской музыкальной школы им. А. Скрябина (г. Дзержинск). Гала-концерт Ассамблеи пройдёт в "Milo Concert Hall" 27 ноября и завершится красочным этническим парадом малых народов России. Билеты на концерты можно приобрести по ссылке: https://clck.ru/32hfp2

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