Александр Суханов: "Прямая линия – это хороший формат общения между руководителем и населением региона" Политика

"Формат прямых линий с населением, введенный президентом Владимиром Путиным более 20 лет назад, в прошлом году спустился на уровень регионов. Посыл главы государства понятен: на вопросы, которые возникают у жителей областей, должны отвечать региональные руководители. В прошлом году в Нижегородской области прошла первая прямая линия. В этом году Глеб Сергеевич Никитин повторил этот позитивный опыт", - рассказал политолог Александр Суханов, комментируя прямую линию, которую провел губернатор Нижегородской области 23 ноября.

"Я бы сказал, что это хороший формат общения между руководителем и населением региона. Он позволяет жителям напрямую спросить то, что их интересует, услышать ответы из первых уст и гарантированно знать, что любое обращение будет обработано и будет получен отклик со стороны команды губернатора", - подчеркнул Александр Суханов.

Он отметил, что прямая линия для главы региона - это хорошая возможность узнать, что реально происходит в области без посредничества.

"Это не значит, что губернатор плохо информирован. Его ответы продемонстрировали обратное. Ни один вопрос не поставил его в тупик, даже если речь шла о глубинке области. Кроме того, губернатор рассматривал неконкретно текущий вопрос, когда, например, будет почищена такая-то улица. Он отвечал на вопрос через призму общего, всей системы работы руководителя области в регионе. Глеб Никитин показывал, что отдельная проблема жителя существует не сама по себе, она связана со множеством других. Понятно, что решение некоторых наболевших проблем приходится откладывать по объективным причинам, чтобы подготовить ряд мер, и исправить ситуацию, как следует. А решать проблемы плохо губернатор не хочет", - подчеркнул Александр Суханов.

Он добавил: "Прошедшая прямая линия еще раз продемонстрировала открытость губернатора перед СМИ и населением, что заслуживает похвалы. И это не исключение из правил. Глава региона доступен в социальных сетях и отзывается на любое обращение. Много посещает районы области и всегда знает их болевые точки".