Евгений Люлин: "Общество может считаться здоровым, только если оно окружает заботой и вниманием тех, кто уязвим" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! 3-го декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями, который напоминает миру о ценностях гуманизма, единства, сплоченности. Общество может считаться здоровым, только если оно окружает заботой и вниманием тех, кто уязвим.

В Нижегородской области идет большая системная работа по созданию доступной среды для инвалидов, эффективно действуют службы социального сопровождения, особенные дети получают инклюзивное образование – свободно общаются со своими сверстниками.

Возможности людей не имеют границ. Подтверждением верности этих слов являются примеры несгибаемой воли спортсменов-паралимпийцев, которые покоряют пьедесталы. Мы восхищаемся их достижениями, вдохновляемся их подвигом, заряжаемся оптимизмом.

Хочу искренне пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и веры в свои силы!", - сказал Евгений Люлин.