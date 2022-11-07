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Бизнес

ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал" для 1,5 млн слушателей

28 ноября 2022 10:54  [60] Бизнес

ПСБ 26 ноября провел в онлайн-формате II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал". В конгресс-центре гостиничного комплекса "ПСБ Патриот", построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", эксперты и специалисты отрасли обсудили наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, дали рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности и многое другое.

К трансляции присоединилось почти 1,5 млн слушателей из различных уголков России.

Программа форума была разделена на три трека с тем, чтобы охватить максимальный перечень тем, направленных на повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России.

Так, беседа "Трека для всех", организованного для широкого круга лиц, затронула такие темы, как редизайн финансового пространства семьи, финансовая оптимизация на пенсии, воспитание у детей разумного отношения к финансам, а также безопасность семейных финансов в условиях кризиса.

На "Треке для бизнеса и инвесторов" эксперты обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках и методы принятия торговых решений на рынке акций, управленческие технологии развития бизнеса в условиях экономической турбулентности, формы и программы финансовой поддержки предпринимателей и альтернативные источники финансирования, актуальные тренды рынка коллективных инвестиций и многое другое.

Дискуссия в рамках "Трека поддержки и развития" развернулась вокруг специальных мер поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, надёжности российских банков и их работы в условиях санкций, ипотеки как инвестиционного инструмента и вклада в будущее, а также финансовой безопасности - как не стать жертвой мошенников, и др.

Среди спикеров на форуме выступили представители ПСБ – вице-президент, директор департамента по работе с Министерством обороны и компаниями рыночных отраслей Константин Орчаков, директор департамента стратегии Сергей Погребняк, старший вице- президент, директор по внешним связям Вера Подгузова, начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышева, ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев, а также эксперты и профессионалы в области финансовой грамотности.

Как отметила Вера Подгузова: "Мы второй раз проводим форум по финансовой грамотности "Просто Капитал", и по итогам основного дня мы ещё раз получили подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны. Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент".

Архив видеозаписей со всех треков онлайн-форума "Просто Капитал" будет доступен на сайте prostokapital.ru.

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Теги:
ПСБ
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