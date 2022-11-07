Эко-акция по сбору батареек пройдёт в Нижнем Новгороде с 6 по 12 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Кампания по сбору отработанных батареек пройдёт в Нижнем Новгороде с 6 по 12 декабря на территории парковки гипермаркета "Лента" в Автозаводском районе (ул. Ореховская, 15 корп.1). Об этом рассказали организаторы экологической акции - представители одного из крупнейших в мире производителя батареек Duracell.

В рамках акции на парковочном пространстве гипермаркета будет установлен контейнер для сбора батареек. По окончании мероприятия организаторы самостоятельно вывезут на переработку элементы питания, которые принесут нижегородцы.

Как рассказали в компании Duracell, сейчас на территории России на площадках крупных торговых сетей установлено более 2,5 тысяч контейнеров для накопления отработанных элементов питания. К акции сбора, начавшейся в 2017 году, присоединились гипермаркеты "Лента", OBI, METRO, магазины электроники М.Видео, Эльдорадо и другие.

Собранные батарейки переправляются на переработку на профильные заводы в Челябинск и Ярославль. Причём эффективность переработки составляет 94%, подчеркнули в компании.

Проект "Сдай батарейки с Duracell" реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве c Минэкологии РФ при поддержке Минпрома. Отмечается, что кампания вносит вклад в достижение целей указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" в области охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило отраслевую программу "Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве". Результатами программы должны стать увеличение доли утилизации отходов в общей структуре обращения с отходами, а также количества используемых вторичных ресурсов для производства сырья в промышленности, сокращение объёмов образования и размещения отходов на полигонах.