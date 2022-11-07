ФК "Пари Нижний Новгород" вышел в плей-офф кубка России по футболу Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" вышел в плей-офф Кубка России по футболу. Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Согласно информации, 27 ноября нижегородская команда в заключительном туре группового этапа кубка России проиграла московскому "Локомотиву" со счетом 1:3.

Таким образом, "Пари НН" занял третье место в группе с 10 очками и продолжит борьбу в кубке в сетке раунда Пути регионов. Ранее нижегородская команда обыграла "Локомотив" со счетом 2:0, ФК "Краснодар" со счетом 1:0, дважды по пенальти победила в матчах с ФК "Химки" и проиграла клубу из Краснодара со счетом 1:0.

Как сообщает телеканал "360", вместе с "Пари НН" с третьего места в плей-офф вышли "Зенит", "Ахмат" и "Торпедо". Их соперниками в следующей стадии станут " Уфа", "Звезда" из Санкт-Петербурга, тольяттинский "Акрон" и ульяновская "Волга".

По Пути РПЛ пройдут команды, занявшие 1 и 2 места. "Краснодар", "Динамо", "Спартак" и Урал", занявшие первые места в группах, сыграют против "Локомотива", "Крыльев Советов","Ростова" и ЦСКА.

Жеребьевка следующей стадии пройдет 3 декабря.