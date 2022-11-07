Нацпроекты — людям
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2022 20:07  [47] Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света
28 ноября 2022 19:19  [105] Более 2 млн рублей пеней уже списали абоненты "Нижегородского водоканала" в рамках акции "В новый год без долгов"
28 ноября 2022 18:50  [96] Новогодние мусорные коллапсы в регионах возьмут под ежечасный контроль
28 ноября 2022 18:37  [113] Семье погорельцев из Сормовского района передали необходимую бытовую технику
28 ноября 2022 17:44  [119] Парковку автотранспорта ограничат на улице Тимирязева с 19 декабря
28 ноября 2022 17:28  [129] Почти 30 административных производств возбуждено в Нижегородской области из-за ненадлежащей уборки снега и наледи
28 ноября 2022 16:50  [132] Депутаты городской Думы поздравили нижегородок с Днем матери
28 ноября 2022 16:34  [155] Многодетные матери Нижнего Новгорода получили благодарности от Юрия Шалабаева
28 ноября 2022 16:25  [197] Арзамасский машиностроительный завод опроверг назначение Дмитрия Галкина руководителем
28 ноября 2022 16:18  [126] Рост активности свиного гриппа A (H1N1) зафиксирован в России
Общество

Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света

28 ноября 2022 20:07  [47] Общество

Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя.

Как отметил собеседник агентства, по данным на 18:00 28 ноября без электричества до сих пор остаются 16 населенных пунктов, где проживает более тысячи жителей. Энергетики работают в круглосуточном режиме, и по данным специалистов, нормальные схемы сети уже постепенно восстанавливаются.

В тоже время энергетики предупреждают, что в ходе восстановительных работ может проводиться краткосрочное отключение электроснабжения.

Напомним, что в Богородском муниципальном округе работают телефоны "горячей линии" по вопросам отсутствия электро и теплоснабжения. Телефоны: (83170) 2-47-04 и 2-33-63.

Сотрудники администрации округа совместно с волонтёрами проводят домовой обход для выявления потребностей жителей и их отработки (обеспечение дровами, бензином, питьевой водой). Задействовано 23 таких экипажа.

Организован подвоз воды в населенные пункты, где водоснабжение в домах зависит от электрических насосов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЧС Электроэнергия Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph