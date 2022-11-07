Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя.
Как отметил собеседник агентства, по данным на 18:00 28 ноября без электричества до сих пор остаются 16 населенных пунктов, где проживает более тысячи жителей. Энергетики работают в круглосуточном режиме, и по данным специалистов, нормальные схемы сети уже постепенно восстанавливаются.
В тоже время энергетики предупреждают, что в ходе восстановительных работ может проводиться краткосрочное отключение электроснабжения.
Напомним, что в Богородском муниципальном округе работают телефоны "горячей линии" по вопросам отсутствия электро и теплоснабжения. Телефоны: (83170) 2-47-04 и 2-33-63.
Сотрудники администрации округа совместно с волонтёрами проводят домовой обход для выявления потребностей жителей и их отработки (обеспечение дровами, бензином, питьевой водой). Задействовано 23 таких экипажа.
Организован подвоз воды в населенные пункты, где водоснабжение в домах зависит от электрических насосов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+