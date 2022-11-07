Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света Общество

Более 15 населенных пунктов Богородского района Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя.

Как отметил собеседник агентства, по данным на 18:00 28 ноября без электричества до сих пор остаются 16 населенных пунктов, где проживает более тысячи жителей. Энергетики работают в круглосуточном режиме, и по данным специалистов, нормальные схемы сети уже постепенно восстанавливаются.

В тоже время энергетики предупреждают, что в ходе восстановительных работ может проводиться краткосрочное отключение электроснабжения.

Напомним, что в Богородском муниципальном округе работают телефоны "горячей линии" по вопросам отсутствия электро и теплоснабжения. Телефоны: (83170) 2-47-04 и 2-33-63.

Сотрудники администрации округа совместно с волонтёрами проводят домовой обход для выявления потребностей жителей и их отработки (обеспечение дровами, бензином, питьевой водой). Задействовано 23 таких экипажа.

Организован подвоз воды в населенные пункты, где водоснабжение в домах зависит от электрических насосов.