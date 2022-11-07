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Общество

ОМК выпустила мультсериал о металлургии для детей

29 ноября 2022 12:16  [79] Общество

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила мультсериал о металлургии, рассчитанный на детскую аудиторию. Анимационный сериал "Железячки" состоит из серий продолжительностью до 5 минут, в которых персонажи простым доступным языком рассказывают детям об истории металлургии, современных технологиях и металлопродукции.

Пилотную серию, посвященную истории появления металлов на Земле, выпустили к празднованию 30-летия ОМК на официальном канале компании. В основе сюжета школьная жизнь героев-"железячек", которые изучают физические и природные явления, связанные с металлургической отраслью. В числе персонажей арматура Тури, колесо Крутик, штампосварной тройник Триша и другие герои, образы которых вдохновлены продукцией ОМК. В следующих сериях зрители познакомятся с новыми персонажами и интересными историями.

Анимационный продукт от идеи до реализации сделала команда коммуникаций ОМК вместе с детьми сотрудников, которые изъявили желание поучаствовать в проекте, озвучили мультфильм и записали песню.

После новогодних каникул в планах авторов запустить интерактив для маленьких зрителей: конкурсы с призами, книжки с героями мультсериала и др. Авторы рассчитывают, что сериал станет их совместным творчеством с юными зрителями и родителями, которые помогут придумывать новых героев и темы будущих серий. Задачи проекта – показать подрастающему поколению, насколько интересными и разнообразными могут быть металлургия и технические науки, привить ребятам тягу к знаниям.

"Мы создавали этот мультсериал вместе с детьми. Придумывали героев и истории. Когда читаешь сценарий ребенку, то сразу получаешь ответ – цепляет история или нет. Они не стесняются говорить: "Это скукота!" и ты сразу понимаешь, что нужно переписывать. Мы – это сотрудники ОМК: команда корпоративного продакшена и коллеги с заводов, которых мы привлекали к производству, кого-то просто просили почитать на ночь детям сценарии, а потом посмотреть готовые серии. Поэтому выдаем на суд широкой аудитории уже проверенный эмоциями наших детей продукт. Самым большим сюрпризом стало то, что уже с первой серии нам начали писать письма с новыми идеями – это то, к чему мы стремимся: хотим, чтобы наш мультсериал со временем стал жить собственной жизнью, обрастать историями и персонажами, которых будут придумывать наши коллеги – сотрудники ОМК вместе со своими детьми. А если к нам присоединятся другие зрители, то мы будем просто счастливы – приятно понимать, что твоя работа нужна людям", - рассказала автор идеи, режиссер мультсериала "Железячки" Светлана Желонкина.

Сериал будет выходить дважды в месяц на канале ОМК в YouTube.

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Теги:
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