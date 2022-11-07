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Политика

Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ

30 ноября 2022 13:13  [60] Политика
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Фото: с сайта Алексея Кудрина

Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, за его досрочное освобождение от должности на заседании 30 ноября проголосовал 151 сенатор и один воздержался.

Алексей Кудрин поблагодарил членов Совета федерации и аудиторов за совместную работы.

Спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко пожелала ему успехов на работе в "Яндексе" и выразила надежду на то, что "Совет Федерации будет чаще [попадать] в топ "Яндекса" с важными заявлениями.

По данным РБК, возглавить Счетную палату может первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а Алексей Кудрин займет пост в российском отделении "Яндекса".

СПРАВКА: 

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года. С 2000 по 2011 год возглавлял министерство финансов РФ. На должности председателя Счетной палаты работал с 22 мая 2018 года.

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Теги:
Совет Федерации
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