Юрий Шалабаев наградил представителей старейших нижегородских династий Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с депутатом Госдумы Романом Любарским вручил награды представителям старейших трудовых династий города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди награжденных оказались победители одноименного конкурса: семьи с самым большим трудовым стажем, и семьи с наибольшим количеством представителей профессии.

"Уважение к труду в Нижнем Новгороде было во все времена. Не зря во время Великой Отечественной войны нас называли кузницей Победы. Трудовые династии – это пример воспитательной работы для всех горожан, мы все можем на них равняться. Я очень вам благодарен за то, что столько лет, а у кого-то – и сотни лет, вы трудитесь в нашем городе и для него", - приветствуя победителей, сказал Юрий Шалабаев.

"Нижегородская земля уникальна своей историей, начиная с купцов Бугровых и Рукавишниковых и до современности. Наши династии олицетворяют трудовой подвиг всего народа, ведь на территории Нижегородской области всегда располагалась значительная часть российского промышленного кластера", - отметил депутат Роман Любарский.

Организатором конкурса выступил городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики совместно с НРО ВОД "Волонтёры Победы". "Наши конкурсанты - люди совершенно разных профессий: учителя, врачи, спортсмены, промышленники. Для нас это очень значимо и трогательно: сегодня пришли члены семей от мала до велика. Безусловно, они пример для нас", - сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В номинации "Старейшая династия" на 1 месте оказались две семьи Ивановых, чей трудовой стаж насчитывает 252 года и более шести столетий, соответственно.

В номинации "За преемственность поколений" победила династия Соколовых, работающая в сфере газового хозяйства из 11 человек и семья педагогов Веневцевых из 10 человек.