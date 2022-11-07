Депутаты ЗСНО наградили победителей конкурса "Дворовый переворот" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде наградили победителей конкурса "Дворовый переворот", организованного Законодательным Собранием Нижегородской области и Нижегородским областным информационным центром. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента.

Одна из целей "Дворового переворота", который прошел впервые - создание условий для расширения форм участия жителей в благоустройстве территорий. Всего в конкурсе было представлено семь номинаций: "Лучший двор, благоустроенный силами жителей", "Красивый подъезд – красивый город", "Лучший балкон/лоджия", "Лучший цветник/клумба" (для многоквартирных домов), "Лучший палисадник" (для частных домов), "Красоту – людям" (специальная номинация для участников, которые своими силами создают благоустройство на общественных территориях), "Победитель недели". В итоге на конкурс были присланы более двухсот заявок из разных концов Нижегородской области. Самым активным среди них оказался Автозаводский район Нижнего Новгорода.

На первом этапе для прохода в следующий тур народным голосованием в социальных сетях определялись лучшие конкурсанты. Также председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин лично определял "Победителя недели" - специальная номинация спикера регионального парламента. На втором этапе жюри по каждой из номинаций выбрало победителей, которые набрали большее количество голосов во время народного голосования.

"Многих вдохновил конкурс "Дворовый переворот". Мы проводили его впервые. Теперь, думаю, это событие станет ежегодным. Мы получили такой отклик, какого не ожидали! "Дворовый переворот", по сути, стал первым в истории областным неформальным смотром народного благоустройства. Принять участие в нем можно было без всяких предварительных условий каждому нижегородцу", – отметил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

"Оценивали прежде всего креативность – выдумку, нестандартные подходы. Некоторые палисадники можно было запросто отправлять на выставку современного искусства и ландшафтного дизайна, настолько они были классно оформлены! Приятно", - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев.

Победители конкурса получили денежные сертификаты из фонда поддержки территорий депутатов Законодательного Собрания, которые можно потратить на приобретение объектов благоустройства, озеленения и на оплату работ по благоустройству в следующем году. Специальными призами Председатели награждены победители в номинациях "Победитель недели" и "Красоту – людям". Также каждый финалист конкурса, принимавший участие в народном голосовании, получил в подарок годовую подписку на газету "Нижегородская правда".