Коллабораториум "Медиапсихология и поликультурная медиасреда: безопасность детей и молодёжи в глобальном пространстве" состоялся в НГЛУ Общество

Результаты исследований, выявили, что представления молодежи о рисках и угрозах в интернет-среде не соответствуют реальной ситуации.

Проблемы медиабезопасности детей и молодежи, защищенности их интересов, риски, которые может таить или уже таит в себе медиапространство – проблемы, которые получили экспертное освещение в ходе коллабораториума "Медиапсихология и поликультурная медиасреда: безопасность детей и молодежи в глобальном киберпространстве".

В работе коммуникативной площадки приняли участие педагоги и учащиеся школы №135 и школы 119, с которыми у НГЛУ подписаны договоры сетевого взаимодействия, гимназии №80 г. Нижнего Новгорода, Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Цифровой мир существенным образом меняет культурное пространство современного человека, предполагает осознанный выбор модели сотрудничества и взаимодействия в медиапространстве, знание барьеров, которые возникают в процессе коммуникации. Результаты исследования, проведенного НОЦ "Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления" в различных возрастных группах, выявили разрыв, существующий в представлениях молодого поколения, между его представлениями о рисках и угрозах в интернет-среде и реальной ситуацией, которая существует в современном киберпространстве.

Эксперты рассмотрели весь спектр сетевых угроз: от межконфессионального до международного

Модератором и спикером мероприятия выступила доктор философских наук, заведующая кафедрой международной журналистики Института русского языка НГЛУ Елена Кузнецова, представившая участникам коллабораториума доклад с презентацией "Медиабезопасность в цифровом мире: грань между игрой и реальностью". От имени ректора НГЛУ Жанны Никоновой участников коллабораториума приветствовала проректор по науке и международной деятельности НГЛУ Анна Горохова, отметив чрезвычайную важность обсуждаемой темы.

Также прозвучали выступления кандидата политических наук, доцента, директора НОЦ "Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления" НГЛУ Евгения Семёнова ("Безопасность подростков и молодежи в Интернете: социологический аспект"); кандидата исторических наук, директора НОЦ "Центра востоковедения" Института русского языка НГЛУ Эраджа Боева ("Проблемы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи в киберпространстве: этноконфессиональный аспект"); кандидата филологических наук, зав. кафедрой иностранных языков Института русского языка НГЛУ Кристины Голубевой ("Проблема восприятия импликаций заголовков англоязычных медиатекстов") и других экспертов.

Школьники, посетившие мероприятие, поблагодарили спикеров, отметив, что на многие инструменты сетевых манипуляций ранее не обращали внимание, и прошедший коллабораториум поможет им в будущем критически оценивать информацию в интернете.