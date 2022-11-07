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Политика

"Единая Россия" в свой День рождения поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии

02 декабря 2022 10:36  [95] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Единая Россия" 1 декабря, в свой День рождения, поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними. В центральном исполкоме "Единой России" такую встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев отметил, что волонтерская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

"Особенно сейчас, когда идет СВО, и огромному количеству людей нужна помощь и поддержка. И военнослужащим, их семьям, жителям в прифронтовых регионах, в новых регионах нашей страны. С самого начала партия развернула эту работу. Мы и раньше занимались такого рода работой. Все это началось в активной степени, когда была пандемия. Хотя и до этого волонтерское движение в партии существовало. Все вы стараетесь делать все от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне", - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам. И делает это "от чистого сердца".

"Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения – еще раз низкий за это поклон", – сказал секретарь Генсовета.

Гуманитарную миссию сегодня партии помогают проводить более 10 тысяч человек по всей стране.

"Я хочу, чтобы вы частичку себя и своего такого отношения к окружающему миру, к нашей стране, к нашим военнослужащим, к их семьям, раздавали всем, с кем вы общаетесь. Заряжали их, поддерживали. Потому что Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть", - сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

Нижегородцы во все времена активно включались в решение общенациональных задач, отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"С самого начала спецоперации жители региона оказывают поддержку нашим защитникам и их семьям, тем, кто был вынужден уехать и кто остался на освобожденных территориях. Региональное отделение и волонтерский центр партии в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус и совет сторонников партии", -  сказал Глеб Никитин. 

Активно ведется сотрудничество с региональным координационным центром для поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, созданного на базе АНО "Дом народного единства". Обеспечена синхронизация по всем направлениям.

"Передаем дополнительное снаряжение, оборудование, медикаменты, предметы первой необходимости для военнослужащих и мобилизованных. Помогаем их семьям  – по каждому обращению и возникающей проблеме ведется адресная работа и сопровождение. Продолжаем регулярно отправлять на Донбасс гуманитарные грузы с необходимым для жизни мирным людям и для восстановления разрушенных городов. Нижегородские депутаты и волонтеры также постоянно выезжают туда", - продолжил Глеб Никитин.  

Вынужденные переселенцы в Нижегородской области получают помощь в бытовых и правовых вопросах. Активную работу ведет и наша региональная приемная партии. Также на базе приемной работает пункт сбора гуманитарной помощи. 

Несмотря на внешнее давление, огромную поддержку всегда оказывают нижегородские предприятия, предприниматели. К общему делу присоединяются все больше общественных организаций и неравнодушных нижегородцев - передают продукты, предметы первой необходимости, сами вяжут, шьют вещи, пишут письма со словами поддержки. 

"От всей души хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне, по велению сердца поддерживает наших. Спасибо всем, кто помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации. Они чувствуют эту поддержку и единение, возвращаются к нормальной жизни и обретают уверенность в будущем. Все вместе мы обязательно будем продолжать эту работу", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Волонтеры Единая Россия
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