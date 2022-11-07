Туристический автобус загорелся в Автозаводском районе

Фото: МЧС Нижегородской области
Туристический автобус загорелся утром 2 декабря в Автозаводском районе.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, информация о возгорании автобуса у дома №24 по ул. Веденяпина поступила в 10.39.
Людей на момент ЧП в салоне не было. В результате сгорел моторный отсек транспортного средства на площади 5 кв. метров, погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 9 человек личного состава, 2 единицы техники.
Ранее сообщалось, что два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде.
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