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Происшествия

Туристический автобус загорелся в Автозаводском районе

02 декабря 2022 12:10  [96] Происшествия
Фото: МЧС Нижегородской области

Фото: МЧС Нижегородской области

Туристический автобус загорелся утром 2 декабря в Автозаводском районе.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, информация о возгорании автобуса у дома №24 по ул. Веденяпина поступила в 10.39.

Людей на момент ЧП в салоне не было. В результате сгорел моторный отсек транспортного средства на площади 5 кв. метров, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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