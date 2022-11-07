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Экономика

Жанна Скворцова: "Меры поддержки предпринимателям на будущий год достаточно увеличены по сравнению с 2022 годом"

05 декабря 2022 11:30  [102] Экономика
Фото: Дума Нижнего Новгорода

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Жанна Скворцова приняла участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По ее мнению, меры поддержки предпринимателям на будущий год достаточно увеличены по сравнению с текущим годом.

"В бюджете на 2023 год запланировано увеличение статей расходов на развитие экономики, предпринимательства и туризма. Так, на 2023 год они заложены в объеме 112,7 млн рублей, а в текущем году составляли 96,1 млн рублей.

Нет таких муниципальных программ по развитию экономики и предпринимательства, которые были бы оставлены без финансирования на будущий год. Надеюсь, что в непростых экономических условиях это станет для представителей бизнес-сообщества небольшим подспорьем.

Для оперативного решения возникающих у представителей бизнес-сообщества вопросов на базе АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" открыты дополнительные окна. Туда заявители могут обратиться и получить информацию обо всех имеющихся мерах поддержки.

При этом, в городе многое сделано и в вопросе поддержки ярмарочной торговли. Такие площадки созданы практически во всех районах города. На их функционирование в бюджете города на следующий год также предусмотрены средства. Напомню, что на пять лет продлены разрешения на право организации регулярной ярмарки, до конца 2029 года действует упрощенный порядок на размещение нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода", - отметила Жанна Скворцова.

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Теги:
Бюджет Городская дума Предприниматели
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