Ольга Щетинина и Дмитрий Крутой обсудили вопросы международного межпарламентского сотрудничества Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Вопросы межпарламентского сотрудничества стали одной из тем обсуждения в ходе встречи заместителя председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольги Щетининой с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Также Ольга Щетинина обсудила с Дмитрием Крутым темы развития аграрного туризма, вопросы демографии и поддержки многодетных семей, патриотическое воспитание молодежи, развитие малых городов, опыт Нижегородской области по реализации программ инициативного бюджетирования.

"На наших встречах с белорусскими коллегами всегда рождается много идей, которые потом воплощаются в том числе в законодательные инициативы и на российской, и на белорусской земле. В этот раз мы обсуждали вопросы межпарламентского сотрудничества, вопросы развития наших малых городов. Высоко был оценен форум малых городов, который состоялся в июле у нас в Ваче. Эту традицию мы решили продолжать. Нам был очень интересен многолетний опыт Белоруссии в развитии агро- и экотуризма, потому что мы разработали законопроект о развитии этого направления в Нижегородской области. Мы в свою очередь поделились опытом развития инициативного бюджетирования. Также мы обсудили вопросы демографии и соответствующие меры господдержки. Уверена, что соглашения с Республикой Беларусь, системное взаимодействие депутатов будут способствовать росту нашего сотрудничества в экономической, социальной, культурной и политической сферах", - отметила первый заместитель председателя ЗСНО.

"Межпарламентское взаимодействие очень важно в социальной и идеологической сфере. Мы обменялись опытом и обсудили вопросы демографии и поддержки многодетных семей, развития экологического туризма, более равномерного распределения трудовых ресурсов по территориям. Нижегородская область имеет с Республикой Беларусь тесные побратимские связи, мы близки по территориальному управлению. Встреча законодателей имеет особый смысл, особое наполнение, дает серьёзную почву для дальнейшей плодотворной работы. Я обязательно доведу до наших парламентариев все, что мы сегодня обсуждали, и думаю, что в скором времени мы сможем воплотить часть интересных решений", - сказал Дмитрий Крутой.

Законодательное Собрание Нижегородской области тесно и плодотворно сотрудничает с Республикой Беларусь. В мае 2022 года делегация регионального парламента посетила Республику Беларусь и приняла участие в заседании Совета делового сотрудничества. В свою очередь, в июне этого года Нижний Новгород посетила делегация Молодежного парламента при Национальном Собрании Республики Беларусь, которая приняла участие в совещании молодежных парламентов субъектов РФ ПФО и расширенном заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. В июле в Вачском районе Нижегородской области состоялся первый съезд малых городов России и Беларуси. В сентябре Нижегородскую область посетила делегация представительных органов Гродненской области.

Соглашения будут реализовываться путем обменов визитами делегаций, установления прямых контактов между депутатами, изучения лучших законодательных практик и опыта депутатской работы, оказания содействия в расширении взаимодействия между профильными организациями, учреждениями Нижегородской области и регионов Республики Беларусь.

Ранее правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год.