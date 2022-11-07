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Экономика

Игорь Тюрин: "Для повышения плодородия сельхозземель в Нижегородской области необходимо использовать научный подход"

05 декабря 2022 16:13  [85] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание научно-экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития АПК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В заседании приняли участие председатель комитета регионального парламента по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин, участниками обсуждения стали заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев, депутаты Александр Ефремцев, Игорь Гордеев, Владимир Беспалов, представители правительства региона, районов области, предприятий, научного сообщества.

В ходе заседания обсуждались изменения в закон "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области".

"Для повышения плодородия сельскохозяйственных земель в Нижегородской области необходимо применять научно обоснованные севообороты. Одним из способов достижения этой цели является использование в земледелии паров – чистых, занятых и так далее. Согласно научным изысканиям, использование технологии паровых полей приводит к интенсивному разложению органического вещества почвы и обогащает её питательными веществами", - рассказал Игорь Тюрин.

Участники заседания продолжат работу над законопроектом и учтут лучшие практики регионов России со сходными климатическими условиями.

Ранее сообщалось, что более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
АПК Законодательное собрание
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