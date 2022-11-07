"Коробки храбрости" с игрушками передали волонтеры в детские больницы Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Более 1500 подарков для юных пациентов передали волонтеры "Единой России" в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу в рамках благотворительной акции "Коробка храбрости".

Участники акции собрали для ребят игрушки, конструкторы, развивающие игры, наборы для творчества, книги и многое другое, что может порадовать маленьких пациентов. "Коробки храбрости" помогают им преодолеть страх перед медицинскими процедурами, каждый ребенок может выбрать себе понравившийся подарок за смелость и терпение.

"Коробка храбрости" - очень добрая и светлая акция, которую мы проводим уже не первый год. Каждый раз к ней присоединяется всю больше неравнодушных нижегородцев. Всегда поддерживают наши активисты, депутаты, сторонники, отзываются общественные организации, коммерческие компании, соцучреждения. Ученики школ, дошколята вместе с родителями и воспитателями тоже передают подарки для своих сверстников. Здесь разные игрушки, раскраски для малышей, конструкторы, развивающие наборы, книги для ребят постарше. Надеюсь, что наши подарки и все самые добрые и теплые пожелания, с которыми их передавали участники акции, помогут детям выздороветь и скорее вернуться домой", - сказал руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Он поблагодарил всех участников акции за неравнодушие и доброту.

В областной детской больнице 18 лечебных отделений, сегодня здесь на лечении находятся почти 600 детей в возрасте от 0 до 18 лет со всего региона.

"Мы благодарим за проведение этой акции. Ведь если взрослый человек более осознанно относится к лечению, к необходимым процедурам, то ребенок считывает информацию от окружающих, ему особенно нужны забота и поддержка. А подарки вызывают у детей позитивные эмоции, радость, помогают успокоиться. Акция проходит в День добровольца – 5 декабря, и дает старт новогоднему настроению, дарит надежду на скорое выздоровление, веру в волшебство", - рассказала главный врач Нижегородской областной клинической детской больницы Светлана Белозерова.

Волонтеры и депутаты по всему региону передают подарки для детей, которые находятся на стационарном лечении или проходят реабилитацию в медицинских учреждениях.

Так, депутат Госдумы Наталья Назарова принесла подарки в «Коробку храбрости», которая была установлена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Депутаты, активисты, волонтеры, неравнодушные люди собирают подарки ребятам, которые ежедневно борются с разными диагнозами и мужественно справляются с недугом. К сожалению, мы не можем помочь им в лечении – это не в наших силах. Но мы можем сделать нечто другое – подарить им эмоции, приятные воспоминания и скрасить дни, которые они находятся вдали от дома. Уверена, чем больше внимания мы будет уделять детям, тем легче и быстрее они будут идти на поправку", - сказала Наталья Назарова.

Депутаты городской Думы областного центра Михаил Иванов и Павел Пашинин передали наборы в детскую городскую больницу №17 Сормовского района.

Подарки получили и юные пациенты Вадской ЦРБ. Активисты передали для них сладости, развивающие игры, канцелярские наборы для творчества. Кроме того, местные депутаты приобрели для инфекционного детского отделения небулайзер в виде игрушки, чтобы дети более легко и без страха проходили медицинские процедуры.

"Коробки храбрости" собрали во всех местных отделениях партии Нижегородской области. Акция организована Центром поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".