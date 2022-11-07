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Общество

День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Нижегородской области 9 декабря

06 декабря 2022 09:55  [55] Общество

9 декабря в рамках Декады приёмов, приуроченной ко Дню рождения "Единой России", на площадке региональной общественной приёмной партии состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе НРО.

Мероприятие пройдёт совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России". В рамках Дня приёмов специалисты проведут бесплатные юридические консультации для граждан.

Приём будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Адрес региональной приёмной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Напомним, с 1 декабря "Единая Россия" проводит традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения партии.

Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в региональную и местные общественные приемные "Единой России", депутатские центры, приёмные депутатов партийной фракции Законодательного собрания области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области.

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Теги:
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