Проезд по Рождественской ограничат по выходным из-за гастрофестиваля

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До конца лета проезд транспорта по улице Рождественской будет ограничен по выходным. Это связано с проведением гастрономического фестиваля (18+) в рамках «Столицы закатов».
Речь об участке от площади Маркина до Широкой улицы. Ограничения там будут действовать с 00:01 субботы до 5:00 воскресенья. Объехать зону проведения фестиваля получится по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что Рождественская входит в число улиц Нижнего Новгорода, где чаще всего эвакуируют автомобили.
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