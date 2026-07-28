Нижегородским пенсионерам назвали преимущества летней диспансеризации Общество

Фото: Никита Духник

Нижегородские врачи рекомендуют жителям старшего возраста пройти диспансеризацию летом. По словам медиков, теплое время года позволяет своевременно выявить факторы риска и подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда хронические заболевания нередко обостряются.

Как сообщила главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, летом в поликлиниках обычно меньше очередей, пациентам проще добраться до медучреждения, а врачи могут уделить больше времени каждому посетителю.

По ее словам, диспансеризация помогает выявить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии и своевременно скорректировать лечение, питание и образ жизни.

«Это не просто формальность, а реальный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма и не столкнуться с обострением хронических болезней в холодное время года», — подчеркнула Наталья Савицкая.

Главврач городской поликлиники № 4 Канавинского района Инна Пудова отметила, что регулярное обследование особенно важно для пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями суставов и другими хроническими болезнями. Летом также удобнее проходить некоторые исследования, включая ультразвуковую диагностику и функциональные тесты.

В региональном минздраве напоминают: диспансеризация включает комплексное обследование, в том числе измерение артериального давления, ЭКГ, флюорографию, анализы крови и консультации профильных специалистов. Летом эти процедуры легче распределить по дням, не создавая дополнительной нагрузки на организм.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, кабинет или отделение медицинской профилактики либо подать заявку через портал «Госуслуги». При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Жители старшего возраста имеют право проходить диспансеризацию ежегодно, а перечень обследований определяется с учетом возраста и состояния здоровья пациента.

Напомним, что в регионе реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», запущенный по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен, в том числе, на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году.