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Общество

«МиГ» до старта: команда авиастроителей к «Битве заводов» готова

28 июля 2026 11:37 Общество
«МиГ» до старта: команда авиастроителей к «Битве заводов» готова

Фото: ПАО "Ростелеком"

Сборная команда представляет Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) в первом федеральном киберспортивном турнире «Битва заводов». Соревнование по игре «Мир танков» для сотрудников промышленных предприятий России проводится при поддержке онлайн-платформы «Игры Ростелеком», игровой студии «Леста», Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства креативных индустрий.

Отборочные соревнования в формате 7×7 стартовали 25 июля и продлятся до 16 августа. За выход в финал поборются 47 команд. Нижний Новгород представит сборная команда «ОАК».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные производства — это прежде всего сильные команды. За каждым участником стоит большой коллектив. Мы рады видеть на кибертурнире команды авиастроителей, машиностроителей, металлургов и представителей других отраслей. Особенно приятно, что среди игроков есть и нижегородские ребята. Будем с интересом следить за играми и болеть за наших земляков!»

Сергей Бусыгин, представитель команды «ОАК»:

«В составе сборной — сотрудники ОКБ им. А. И. Микояна и ряда других филиалов корпорации. Многие из них регулярно занимаются спортом, а киберигры стали частью их увлечений. За плечами игроков опыт в „Мире танков“. Основной костяк команды сложился, однако в таком составе коллектив выступит впервые. Дополнительную уверенность придает прошлогодний успех — на турнире ВФСО „Трудовые резервы“ команда завоевала первое место в формате 3×3, однако здесь для команды новый формат 7×7. Настрой у ребят хороший. Они намерены достойно представить свою компанию в „Битве заводов“».

Александр Чернышов, представитель команды «ОАК» из Нижнего Новгорода:

«Задумка организовать „Битву заводов“ очень интересна: среди работников предприятий довольно много увлекающихся киберспортом. Я сам играю два-три раза в неделю, учился по стримам профессиональных игроков „Мира танков“. Для меня участие в турнире — возможность достойно выступить за нашу команду».

По итогам отборочных соревнований четыре сильнейшие команды встретятся в финале 13 сентября, в День танкиста, в Московском кластере видеоигр и анимации. Призеры разделят 400 тысяч игровой валюты, дающей преимущества в виртуальных сражениях.

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Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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