Суд отказал жителям Новинок в иске против склада Wildberries

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Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска жителей поселка Новинки, выступающих против строительства склада Wildberries. Об этом сообщили активисты в соцсетях.
Истцы добивались возвращения земельному участку прежнего назначения. Прежде там была рекреационная зона и зона многофункциональной застройки. Но облсуд не принял их иск. Жители не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Напомним, что в Новинках планируется создать логистический хаб площадью 150 тыс. кв. метров. Его разместят в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. В июне 2026 года в СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в связи с планируемым строительством.
После серии атак БПЛА на склады WB в России мы поинтересовались у маркетплейса, не отказалась ли компания от планов по созданию хаба в Нижегородской области. Там заверили, что все в силе.
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