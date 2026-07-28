Суд отказал жителям Новинок в иске против склада Wildberries Общество

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска жителей поселка Новинки, выступающих против строительства склада Wildberries. Об этом сообщили активисты в соцсетях.

Истцы добивались возвращения земельному участку прежнего назначения. Прежде там была рекреационная зона и зона многофункциональной застройки. Но облсуд не принял их иск. Жители не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в Новинках планируется создать логистический хаб площадью 150 тыс. кв. метров. Его разместят в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной. В июне 2026 года в СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в связи с планируемым строительством.

После серии атак БПЛА на склады WB в России мы поинтересовались у маркетплейса, не отказалась ли компания от планов по созданию хаба в Нижегородской области. Там заверили, что все в силе.